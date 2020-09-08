Отчего Дерипаска ополчился на Москву

Попавший под пресс штатовских санкций бизнесмен Олег Дерипаска, считающийся представителем ещё ельцинской элиты, озаботился равномерным развитием регионов. Выступая на Столыпинском форуме и дерзко атакуя политику Центробанка, накинувшего на экономику «столыпинский галстук»-удавку, крупный промышленник предложил вынести столицу из Москвы. Только так, по его мнению, можно сосредотачивать ресурсы не в одном городе, а равноправно распределять по регионам, обеспечивая их развитие. Как говорится, проведите «размосковывание», и будет всем счастье.

Идея перенесения столицы куда-нибудь в глубь страны давно обросла бородой. Что ни год, появляется очередное обоснование такого политико-географического манёвра с собственной оригинальной аргументацией. Только за последние годы сторонниками новой столицы были бизнес-омбудсмен Титов, известный социолог Юрий Крупнов и бывший сенатор, географ Арнольд Тулохонов. Список желающих увидеть резиденцию президента либо в Екатеринбурге, либо в Новосибирске достаточно длинен. Но аргументы поклонников опыта Бразилии или Казахстана во многом совпадают.

Чаще всего «антимосквичи» ссылаются на технический прогресс: дескать, теперь уже нельзя зацикливаться на факте, что именно к Москве подведены километры сложнейших кабелей связи, позволяющих осуществлять управление страной. Современные средства коммуникации дают шанс быстро наладить надёжную связь в любой точке страны. Причём и секретность якобы не пострадает.

Сергей Булкин/NEWS.ru

К тому же, как уверяют сторонники государственной новизны, неправильно, что из столицы лететь на Дальний Восток целых восемь часов. Неудивительно, что такие дальние регионы всё в меньшей степени чувствуют свою кровную связь с остальной с Россией. И многие жители тех краёв ни разу не были в Москве, зато часто летают в Шанхай. Вот в соседнем Казахстане из новой столицы во все стороны лететь не более трёх часов. Правда, тот же Париж также расположен далеко не в самом центре Франции, но никто его лишать столичного статуса не намерен.

Есть любители попенять на то, что нынешняя российская столица ничего символически не связывает. И расположена так, что никак не может считаться «сердцем родины моей». Вот Санкт-Петербург, дескать, — окно в Европу, связывал Россию с остальным цивилизованным миром. Тот же Нижний Новгород — промышленный центр и транспортный узел, раскинулся на месте слияния важнейших для Центральной России рек. Екатеринбург связывает Европу и Азию. А Новосибирск переносит акцент на развитие самых перспективных, но стагнирующих регионов страны.

Наконец, любимый аргумент самого Олега Дерипаски: лишение Москвы столичного статуса приведёт к росту благосостояния в регионах, где будет оставаться куда больше ресурсов развития, которые ныне бессовестно проедаются в Златоглавой.

Оставим в стороне примерные финансовые расчёты такой перетурбации. Понятно, что перенос столицы — это не просто строительный проект, но серьёзный передел во всех сферах: передел влияния элитных групп, промышленных конгломератов, даже культурно-исторической парадигмы. Ведь и наша история, прежде всего, москвоцентрична. Она построена вокруг Москвы-собирательницы земель русских. А вот перенос столицы повлечёт за собой неминуемый пересмотр и этого важнейшего аспекта государственной самоидентификации и межнационального единства.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

А ведь разрушение таких скреп и есть куда более чувствительный удар по перспективам страны, проекту будущего. Но сторонники чисто технократической версии переноса столицы вряд ли учитывают такие «мелочи». В остальном ничто не помешает направлять все финансовые потоки в новую столицу, как это происходит с Москвой. Так что менять надо не географию, а стиль управления. А тот же Интернет явно стирает границу и укрепляет коммуникативные связи между столицей и регионами без длительных перелётов. Вон даже президент всё чаще общается с губернаторами дальних земель по видеосвязи.

Дмитрий Песков спокойно отреагировал на демарш Дерипаски, подчеркнув, что каждый имеет право на выражение своего мнения. Вот, правда, у бизнесмена основные активы в том же Красноярском крае, который в случае переноса столицы, окажется к ней куда ближе. Но это уже совсем другая история.

В этой связи вспоминается исторический анекдот о том, как Каганович, отвечавший ещё и за план развития Москвы, предложил взорвать Храм Василия Блаженного и даже ради иллюстрации убрал его с макета центра города. Но услышал окрик Сталина: «Лазарь, поставь храм на место!» Так и хочется сказать: оставьте Москву на её историческом месте. Не умножайте сущности и ощущение хаоса.