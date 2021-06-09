Опубликованы документы о госпереворте на Украине в 2014 году

https://static.news.ru/photo/749b72bc-7f2e-11e9-80cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Сборник документов о событиях, происходивших в дни государственного переворота на Украине в 2014 году, опубликовало постпредство России при ООН. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь постпредства Фёдор Стржижовский. Его слова приводит РИА Новости.

Постпредство РФ при ООН опубликовало сборник документов о государственном перевороте на Украине 2014 года, — сообщил Стржижовский.

Теперь все желающие могут ознакомиться со сборником «Украина: государственный переворот», представленным, на неформальном заседании СБ ООН экс-депутатом Верховной рады Владимиром Олейником.

Сообщается, что в данной книге собраны документы и фотоматериалы, «доказывающие преступный характер смены власти на Украине в 2014 году». В сборник включены показания экс-президента страны Виктора Януковича и бывшего главы правительства Николая Азарова, которые обличают «организаторов и спонсоров Майдана» и представляют «исчерпывающие доказательства преступлений, совершенных во время и после госпереворота, в том числе зверства украинских агрессивных националистов и неонацистов в Донбассе и в других регионах Украины».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о виновности Запада в госперевороте на Украине.

При этом большинство жителей Украины уверены, что между их страной и Россией с 2014 года идёт война. Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведённого социологической службой Центра Разумкова совместно с фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.