Опубликован рейтинг влияния российских губернаторов

https://static.news.ru/photo/360f808c-aec6-11eb-9943-96000091f725_660.jpg Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг влияния глав субъектов в апреле. Самым влиятельным вновь стал мэр Москвы Сергей Собянин, второе и третье место у главы Чечни Рамзана Кадырова и президента Татарстана Рустама Минниханова, пишут «Известия».

Последние три места занимают глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава Владимирской области Владимир Сипягин. Эксперты оценивали глав регионов исходя из упоминания в послании Владимира Путина Федеральному собранию, ротации, конфликтов, планов по развитию инфраструктуры и другим критериям.

Позиции губернаторов обусловлены их отношениями с федеральным центром: чем они лучше выстроены, тем более у субъектов средств и влияния. В первую десятку также попали глава Тульской области Александр Дёмин, губернатор Тюменской области Александр Моор, руководитель Московской области Андрей Воробьёв, глава Самарской области Дмитрий Азаров, Санкт-Петербурга — Александр Беглов, губернаторы Ленинградской области Александр Дроздов и Приморского края Олег Кожемяко.

Эксперты АПЭК считают, что первые места Собянина и Минниханова обусловлены масштабом регионов и экономики, а также их уникальным влиянием в органах власти. Что касается Кадырова, он занял третье место исключительно из-за особого позиционирования в отношениях с федеральным центром.

Передвинулся с 12-го на 11-е место глава Калининградской области Антон Алиханов после указания Путина на необходимость укрепления туриндустрии региона в рамках программы льготных кредитов. Поднялся с 19-го на 15-е место глава Новгородской области Андрей Никитин после рабочей встречи губернатора с президентом.

С 8-го на 7-е место поднялся глава Самарской области Дмитрий Азаров — регион стал лидером по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», с 10-го на 9-е место перешёл губернатор Ленинградской области Александр Дроздов после того, как вице-премьер Виктория Абрамченко побывала в регионе с рабочей поездкой.

Опустился с 14-го на 18-е место глава Крыма Сергей Аксёнов на фоне обысков с мэрии Евпатории и задержания начальника департамента земельных и имущественных отношений.

Как сообщалось ранее, ни в одном широко распространённом отрицательном рейтинге губернаторов не было имени Ивана Белозерцева. Среди региональных лидеров, которых уважаемые эксперты усиленно отправляли в отставку, также не фигурировал пензенский начальник.