Пензенский губернатор отразился в «шпигеле»

Заметьте, ни в одном широко распространённом отрицательном рейтинге губернаторов не было имени Ивана Белозерцева. Среди региональных лидеров, которых уважаемые эксперты усиленно отправляли в отставку, также не фигурировал пензенский начальник. Более того, что греха таить, после ареста вице-премьера правительства Ставропольского края Александра Золотарёва и отправки в отставку местного кабмина ждали неприятностей для губернатора Владимира Владимирова. Но вся прелесть нашей политики в её абсолютной непредсказуемости. Пришли-таки люди в синих мундирах за пензенцем Белозерцевым.

Понятно, что арест губернатора, ввязавшегося непосредственно в коррупционные схемы, у нас уже перестал быть сенсацией. Белозерцев далеко не первый и явно не последний. Сейчас популярен тренд на жёсткое противодействие коррупции, которую значительная часть опрошенных считает угрозой не просто внутриполитической стабильности, но и существованию самого государства. Как следствие, нужно противостоять общественной турбулентности, порождённой ковидными проблемами и расширяющимися иностранными санкциями, конфликтами федерального центра и фрондирующих местных элит.

Всё это вместе ставит Кремль перед необходимостью проведения региональных антикоррупционных зачисток, имеющих помимо прочего и эффект воздействия на ментальность местных элитариев в преддверии важнейших выборов в Госдуму. Это ещё и сигнал, что никакой торг вокруг кандидатов в одномандатных округах не уместен.

Тем более что конкретный случай семейства Белозерцевых (с отцом задержаны и его два сына) на редкость банален. Губернатору инкриминируют превышение служебных полномочий и получение крупной взятки в 31 млн рублей от владельца концерна «БИОТЭК» Бориса Шпигеля и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова. За взятку поставщики получили преимущество при поставке в область лекарств и тестов при оснащении оборудованием местных учреждений здравоохранения. А это миллиарды, по некоторым оценкам, 45 миллиардов. Особенно в условиях такой искусственной монополии поставщиков.

Немаловажно и то, что «БИОТЭК» поставлял в область средства от СОVID-19 — «Авифавир» и «Арепливир». А значит, дело приобретает ещё и вид первого постковидного с эпидемиологической спецификой.

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Следует отметить, что по делу губернатора сразу возникает несколько вопросов. Во-первых, сама сумма взятки не производит особого впечатления. Как обычно шутят: не губернаторского уровня. Мы же помним, например, как у сахалинца Александра Хорошавина нашли драгоценную ручку и коллекцию часов. Не исключено, что и на этот раз мы увидим изображения коробок из-под обуви с пачками денег и произведениями искусства, сложенных где-нибудь в гараже. По неофициальным данным, при обыске в семействе уже найдено 420 млн рублей налом.

К тому же только-только Белозерцев был переизбран на свой пост — в сентябре прошлого года. А значит, получил благословение на самом высшем уровне. И никакие проверки не дали на него убедительного компромата. И вдруг такое дело. В этом смысле возникают некоторые ассоциации с делом Сергея Фургала, который также выдержал несколько серьёзных проверок.

Теперь остаётся только гадать, выйдут ли пензяки на улицы ради поддержки своего задержанного губернатора, как хабаровчане. Правда, в этом изначально возникают серьёзные сомнения. Белозерцев дважды уверенно побеждал на выборах, но, как водится, без серьёзного противодействия. А потому и отношение населения к нему, скорее, сдержанно формальное.

Без сомнения, немалую пикантность возникшему делу придаёт и задержание хорошо известного предпринимателя Бориса Шпигеля. Поскольку известен он далеко не только потому, что был тестем Николая Баскова, вложившим по-родственному в раскрутку тенора немалые средства. Борис Исаакович, несмотря на то что начал свою карьеру на родной Западной Украине в качестве секретаря райкома комсомола, всегда позиционировал себя в качестве верующего еврея, соблюдающего все иудейские традиции.

Более того, он возглавлял Всемирный конгресс русскоязычного еврейства и поддерживал постоянные рабочие контакты с израильским руководством, включая и нынешнего премьера Биньямина Нетаньяху. Не исключено, что теперь стоит ждать и реакции Тель-Авива на такое обвинение и задержание. Шпигель активно разоблачал любое, по его мнению, проявление антисемитизма, а заодно не давал спуска и «исламскому экстремизму». Особенно доставалось противостоящей Израилю организации ХАМАС.

К тому же Шпигель был многолетним сенатором от Пензенской области. А значит, имел с Белозерцевым длительную историю взаимоотношений, пока тот поднимался из депутатов городского собрания Пензы до губернаторских высот. Не исключено, что Борис Исаакович сыграл в его карьере определённую роль. И вот такой неожиданный финал и деловой, и политической репутации.

Самое примечательное, что за время правления Белозерцева его область редко попадала в общенациональную информационную повестку. Пожалуй, последний раз это было летом 2019 года, когда в селе Чемодановка произошли столкновения местных жителей с цыганами. А так, область была не особо передовой, но и не отстающей. Теперь же ей обеспечено долгое упоминание во всех сводках новостей.

Важно проследить за тем, кто может срочно заменить опального губернатора. Накануне прошлых выборов были разговоры, что в Пензу могут командировать члена Совфеда Олега Мельниченко. Посмотрим, какие возникнут кандидатуры на этот раз.