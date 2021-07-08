Онищенко ответил на выпад Франции против российских вакцин

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал NEWS.ru призыв французских властей не признавать вакцины, созданные в России и Китае. Он напомнил о том, что ими привиты миллионы человек по всему миру.

С призывом к ЕС сказать нет российским и китайским вакцинам выступил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. Онищенко предположил, что чиновник «выжил из ума».

Парламентарий, сославшись на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отметил, что в мире на сегодняшний день от коронавируса привиты свыше 50% населения. В число вакцинированных входит 1 млрд жителей Китая, получивших разработанный в КНР препарат.

Кроме того, 100 млн жителей Индии привились производимой там российской вакциной «Спутник V». Созданным в РФ препаратом привилось население карликового государства Сан-Марино и оно «уже давно забыло, что такое коронавирус». Онищенко также привёл в пример Венгрию, куда поставлено 2 млн доз отечественной вакцины.

А рядом с ней Франция, которая от злобы и безысходности в лице своего министра «бурует» такую ахинею, — отметил парламентарий.

Он также напомнил, что собственной вакцины у Франции до сих пор нет.

Ранее на выпад Парижа ответили в Совете Федерации. Сенатор Сергей Цеков предположил, что заявление Франции продиктовано не истинным беспокойством за здоровье населения, а желанием ограничить Россию и Китай и не допустить в ЕС вакцины других государств.