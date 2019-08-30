https://static.news.ru/photo/b929e7aa-cb29-11e9-a574-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Минеева Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Бизнесмены, чьи организации якобы понесли убытки из-за акций протестов за честные выборы и против политических репрессий, отказываются писать жалобы об ущербе. Об этом заявила уполномоченная по правам предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

Обращения по этим случаям есть, но, к сожалению, это обращения в устном порядке. Когда просишь предпринимателей написать, они боятся писать. Они приходят ко мне «нон-стопом» и говорят о тех суммах, которые они оплачивают за эти двери, за выбитые стёкла, за то, что бизнес был закрыт на все выходные, — цитирует Минееву « Говорит Москва ».

Также омбудсмен сообщила, что к ней лично обратились 10 человек, а её «коллегам звонят постоянно».

В основном это обращения о каких-то повреждениях и вопрос предпринимателей: «Кто это компенсирует?». Я попросила каждого написать письменное обращение. Но пока таких обращений у меня нет. В устном порядке они высказывали своё недовольство, — добавила Минеева.

Как писал News.ru, иски к оппозиционным политикам подали служба такси «М.Такси коммуникация», а также компания «Анкор», которая владеет рестораном «Армения» на Тверской улице.

Кроме того, жалобы на не допущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов подали Мосгортранс, государственное учреждение «Автомобильные дороги» и Московский метрополитен.