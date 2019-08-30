https://static.news.ru/photo/b929e7aa-cb29-11e9-a574-fa163e074e61_660.jpgТатьяна МинееваФото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Бизнесмены, чьи организации якобы понесли убытки из-за акций протестов за честные выборы и против политических репрессий, отказываются писать жалобы об ущербе. Об этом заявила уполномоченная по правам предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.
Обращения по этим случаям есть, но, к сожалению, это обращения в устном порядке. Когда просишь предпринимателей написать, они боятся писать. Они приходят ко мне «нон-стопом» и говорят о тех суммах, которые они оплачивают за эти двери, за выбитые стёкла, за то, что бизнес был закрыт на все выходные, — цитирует Минееву «Говорит Москва».
Также омбудсмен сообщила, что к ней лично обратились 10 человек, а её «коллегам звонят постоянно».
В основном это обращения о каких-то повреждениях и вопрос предпринимателей: «Кто это компенсирует?». Я попросила каждого написать письменное обращение. Но пока таких обращений у меня нет. В устном порядке они высказывали своё недовольство, — добавила Минеева.