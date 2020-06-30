Нововведения, опробованные на общероссийском плебисците по поправкам в Конституцию РФ, могут распространить на выборы разного уровня. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже предложила и далее использовать опыт голосования в течение нескольких дней. Для закрепления такой возможности соответствующие изменения должны быть внесены в избирательное законодательство. Однако не исключено, что новый порядок голосования может быть применён уже на ближайших выборах в сентябре по специальному постановлению Центральной избирательной комиссии.

Порядок изменений

Резонансное предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко уже пообещали рассмотреть на совместном заседании профильного комитета палаты с Центральной избирательной комиссией и Общественной палатой РФ. В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что вопрос проведения голосования на президентских выборах в течение нескольких дней пока не обсуждался. При этом он добавил, что первый опыт голосования уже показал эффективность такого подхода.

Как сообщил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин («Единая Россия»), технология многодневного голосования вполне освоена и показала свою эффективность. Но, по словам парламентария, здесь надо учитывать несколько факторов — и условия самоограничений людей в связи с пандемией, и летний период.

Голосование по поправкам в Конституцию урегулировано специальным законом и постановлением ЦИК РФ. А голосование на выборах регулируется другими нормативными актами — федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав» (67-ФЗ), о выборах депутатов Госдумы, о выборах президента, а также региональными законами, которые должны полностью соответствовать ФЗ.

Поэтому, когда мы говорим о том, что такой порядок голосования может быть применен и на выборах, то надо смотреть на возможность внесения изменений в законодательство и нормативные акты. Сейчас лето, а если это применить в единый день голосования в сентябре, то нужно отдавать отчёт, что это учебный год. Если участки открываются и полноценно работают, то тогда нужно корректировать и работу образовательных учреждений. Дмитрий Вяткин первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений

Депутат также напомнил, что ранее Госдума уже внесла изменения в 67-ФЗ, предоставив Центризбиркому полномочия вводить различные формы голосования при определенных условиях.

Соответственно, это может быть реализовано, но это говорит о принятии дополнительных постановлений ЦИК РФ. Мы делали это, в первую очередь, исходя из возможной эпидемиологической обстановки. И, конечно, какие-то вопросы к предстоящему единому дню голосования ЦИК может откорректировать оперативно своими постановлениями. Если же мы хотим закрепить эти нормы всерьёз и надолго, то нужно вносить изменения в действующее законодательство, — пояснил Вяткин.

А оппозиция против

Парламентская оппозиция в свою очередь к инициативе перенести практику общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на предстоящие выборы регионального и федерального уровня отнеслась скептически. В партиях отмечают, что такой формат не позволит полноценно работать корпусу наблюдателей, что отразиться и на легитимации результатов голосования.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова (КПРФ), в действующем избирательном законодательстве нужно менять многое, но вопрос многодневного голосования категорически неприемлем. В разговоре с NEWS.ru парламентарий завил, что при внесении таких поправок в первую очередь встаёт вопрос о безопасности бюллетеней, которые будут оставаться на избирательном участке на ночь.

Это создает бесконтрольность. Оппозиционным партиям притащить контролёров на участки всегда непросто, а ещё и заставить их там сидеть по неделе — нереально. Но самое главное в том, что сомневаться будут во всем этом и граждане, и недовольные кандидаты, которые не прошли на выборы. Нам надо не только выборы честными сделать, но и убедить граждан в их честности. Юрий Синельщиков первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству

В ЛДПР не видят смысла менять что-либо в и так работающем законодательстве. Как заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Напсо (ЛДПР), нынешнее избирательное правовое поле позволяет в полной мере выразить избирателям свою позицию.

Законодательство работает, я не вижу смысла менять что-то. Чем выборы прозрачнее, тем будет лучше и эффективнее. Юрий Напсо первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству

Раскритиковал возможность изменения сроков голосования и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. По его мнению, такое голосование является исключительно вынужденной мерой и дальнейшая его практика приведёт к росту бюджетных расходов. С ним согласен и первый зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия»).

Практику по итогам голосования по Конституции надо внимательно проанализировать, но надо иметь ввиду, что голосование состоялось в экстремальных условиях, прежде всего, в условиях пандемии. То что можно было неделю голосовать, что в протоколах не отображается количество проголосовавших на дому и так далее — всё это будет объясняться уникальностью ситуации. Но вряд ли может быть применено на любом голосовании на любых выборах. Михаил Емельянов первый заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству первый заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству

Вопрос легитимности

В экспертном сообществе сходятся во мнении, что избирательная система в России в любом случае переживет ряд серьёзных изменений. И если даже к сентябрьским выборам методика останется прежней, то к федеральным выборам — думским и президентским — нововведения обязательно будут реализованы.

В частности, по мнению президента Ассоциации политических юристов Романа Смирнова, вполне возможны новации в проведении агитации — её разрешат проводить до самого конца, а день тишины могут отменить.

Это связано с практикой общероссийского голосования, где понятие агитации было максимально размыто. То есть не существовало такого определения. Соответственно, никто не понимал, что такое агитация, все руководствовались устными вводными от ЦИКа, основываясь на принципе — что не запрещено, то разрешено. Возможно ли это в рамках избирательных кампаний? По сути дела, на данном этапе у нас и так уже во многих случаях происходит. До начала избирательных кампаний термин политической агитации и какие-то регулировки этого понятия нигде не зафиксированы — ни в законе о рекламе, ни в избирательном законодательстве. Все регулируют самостоятельно. В этот процесс пыталась вмешиваться то ФАС, то каким-то образом были запросы в Минюст. Но до сих пор это понятие мутное и туманное. Роман Смирнов президент Ассоциации политических юристов президент Ассоциации политических юристов

Однако собеседник NEWS.ru отмечает, что кардинальные изменения, особенно в части увеличения выборных дней имеет смысл вводить на федеральные выборы, а региональный единый день голосования лучше проводить по уже устоявшейся схеме.

Безусловно, значительная часть нововведений будет инкорпорирована в избирательное право, потому что пандемия до сих пор не побеждена, особенно в свете разговоров о том, что у нас, возможно, будут и досрочные думские выборы, и более того, возобновились разговоры про президентские выборы, — добавил эксперт, указывая, что именно на федеральных выборах более серьёзно организовано голосование на труднодоступных территориях, технические моменты и огромный поток избирателей.

Как отметил в разговоре с NEWS.ru исполнительный директор экспертного центра «Группа 32» Роман Коломойцев, перед принятием решения властям необходимо взвесить все «за» и «против», привлечь к обсуждению экспертов. Особенно он подчеркнул проблему работы наблюдателей в режиме нескольких дней голосования.

Сегодня предлагают продлить голосование, находя опыт недельного голосования положительным. Я считаю, что он отрицательный, потому что сейчас, наблюдая за выборами, мы видим, что на многих избирательных участках, особенно в некрупных городах наблюдатели просто отсутствуют. Очень сложно обеспечить недельное наблюдение, потому что люди работают. А как раз история с наблюдением самая главная, потому что если наблюдатели не будут подтверждать легитимность выборов, то и результат ничтожный. Если практика наблюдения будет организовываться не через Общественную палату, а как-то иначе, то возможно и обсуждать. Сейчас это реализовано наихудшим образом. Роман Коломойцев исполнительный директор Центра «Группа 32» исполнительный директор Центра «Группа 32»

При этом и эксперты и парламентарии сходятся во мнении, что реформу избирательного правового поля в России нужно провести так, чтобы обеспечить наибольшую прозрачность и честность выборов, повысить их легитимность. Особенно актуален этот вопрос при использовании электронных форм голосования, которые, как отмечают многие, сегодня являются самым закрытым и критикуемым форматом.