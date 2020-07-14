Без малого неделю Хабаровский край остаётся без руководителя. На место губернатора Сергея Фургала, арестованного 9 июля по подозрению в организации убийств в начале нулевых, Кремль так никого и не назначил. Более того, глава края до сих пор не отправлен в отставку по утрате доверия. По словам источника NEWS.ru в администрации президента, в Москве не могут определиться с кандидатурой, которая бы устроила региональные элиты и смогла уладить вспыхнувший на Дальнем Востоке протест. Большинство парламентариев — либерал-демократов — отказались от комментариев, ссылаясь на официальную позицию партии. В свою очередь, сенатор, выходец из ЛДПР Сергей Калашников в разговоре с NEWS.ru отметил, что партия уже отказалась от радикальных способов борьбы за Фургала и будет действовать только в рамках закона.
Партийные надежды
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский с самого начала скандальной истории с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом занял достаточно агрессивную оборонительную позицию. Сначала главный либерал-демократ объявил, что остальные два губернатора от партии также подадут в отставку, затем — что фракция в Госдуме откажется от мандатов. Все эти заявления при этом были сделаны на фоне массовых протестов в самом Хабаровском крае, где и обычные жители, и политические активисты вышли на улицы после ареста губернатора. При том в ЛДПР, надо отметить, от этих уличных акций «открестились» практически сразу же.
Как отметил в беседе с NEWS.ru член Совета Федерации Сергей Калашников (состоит в ЛДПР), уже в самое ближайшее время управление, причём в ручном режиме, возьмёт на себя полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев — до момента появления врио губернатора.
Что касается заявлений Жириновского, он уже в определённой степени их дезавуировал, заявив, что ЛДПР будет действовать только в рамках закона, что совершенно верно, а законодательство не предполагает такого рода демаршей, а уж тем более революций.
Представители партии в Госдуме весьма неохотно комментируют происходящее. Депутаты от ЛДПР, с которыми удалось связаться NEWS.ru, отказались от разговора, сославшись на официальные заявления, опубликованные на партийном сайте.
Тем не менее депутат Кирилл Черкесов, а позднее и сам лидер либерал-демократов сообщили о трёх кандидатурах, предлагаемых партией в качество временно исполняющего обязанности губернатора. Основным претендентом, по данным газеты «Коммерсант»,
Кандидатура Дегтярёва может быть интересной, однако шансы «сторговаться» на ней у ЛДПР достаточно низкие, уверен директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.
Тем более что Дегтярёв в случае своего назначения в регион в глазах региональных элит и населения будет варягом. Сейчас важно, чтобы федеральный центр выбрал фигуру, которая сможет эффективно работать в тех условиях, которые есть в Хабаровском крае, и успокоить ту ситуацию, которая возникла после ареста Фургала.
Торг уместен
Эксперты, опрошенные NEWS.ru, подчёркивают, что активная позиция ЛДПР и, в частности, Жириновского в этом вопросе может быть и не принята в расчёт Кремлём, потому как вышедшие в поддержку Фургала хабаровчане вовсе не являются сторонниками либеральных демократов, а значит, и новый кандидат от этой партии может не заручиться поддержкой местных. Но при этом, по словам политтехнолога Дмитрия Фетисова, у ЛДПР есть все шансы урегулировать ситуацию в регионе.
Жириновский уже прямым текстом продемонстрировал некую обиду — партия поддержала поправки к Конституции, а следом у правоохранительных органов появились претензии к самому яркому губернатору от ЛДПР. Сейчас партия продолжает контролировать повестку и делать заявления, создавая инфоповоды. Очевидно, что идут торги. Тем более что у Кремля сейчас нет какого-то решения по кандидатуре сменщинка — Фургал до сих пор не отправлен в отставку по утрате доверия. Но я не исключаю, что это вопрос ближайших часов.
Собеседник NEWS.ru предположил, что предметом торга между ЛДПР и Кремлём может быть даже не Хабаровская область, а несколько регионов на Дальнем Востоке, где настроения аналогичны из-за недовольства политикой федеральных властей.
Я как раз думаю, что в ближайший год можно ожидать чего-то подобного в соседней Амурской области, в Якутии, Забайкальском крае. И именно ЛДПР на месте этот протест капитализирует. И, в принципе, это может быть одним из предметов торга Жириновского с Кремлём, для которого удобнее было бы иметь там вполне системную ЛДПР, чем какие-то неподконтрольные силы, тем более если прозвучит ставка на сепаратизм, не дай бог, — отметил Фетисов.
Тем не менее на повестке дня остаются пока именно Хабаровский край и нерешённый до сих пор вопрос с врио губернатора.
С учётом обстоятельств
Как заметил в разговоре с корреспондентом NEWS.ru президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, проблема заключается в том, что, несмотря на озвученные Жириновским фамилии, у ЛДПР нет сильного лидера из местных политиков.
Там же нет на самом деле противостояния ЛДПР и федеральных властей. Там противостояние регион — Москва, которое в значительной степени мотивирует избирателей. Поэтому прислать туда варяга, пусть и из ЛДПР, тоже не выглядит оптимальным решением. Фургал реально был популярным губернатором, потому что он местный харизматический лидер. И вопрос в том, удастся ли предложить человека, который реально займёт эту нишу? То есть прислать чиновника в футляре или силовика — это будет не то, что действительно востребовано в регионе. Там востребован диалог с людьми. А таких людей по пальцам сосчитать, потому что они вырастают в конкурентной среде. Закалённого в боях политика-популиста невозможно вырастить в рамках конкурсов и обучений.
В то же время эксперты не рассматривают в качестве противовеса ЛДПР системных конкурентов. Даже основного — «Единую Россию», которая в 2018 году проиграла в регионе выборы губернатора, а в 2019 году заняла лишь третье место на выборах в Законодательную думу Хабаровского края.
Делать ставку на «Единую Россию», на варяга — это очень опасная история, — считает Минченко.
NEWS.ru удалось связаться с экс-спикером Законодательной думы края («Единая Россия») Сергеем Луговским, который сообщил, что заметил, с каким уважением в Москве относятся к выдвинутым хабаровчанами требованиям.
Всё зависит от кандидата. Если люди поймут, что он способен управлять, объединить и консолидировать все силы, которые готовы там работать, то проблема будет решена, — уверен он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами уже назвал протесты в Хабаровске эмоциональными и резонансными. Также он сообщил, что Владимир Путин следит за развитием событий и будет принимать решение с учётом всех обстоятельств, реалий и нюансов.
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