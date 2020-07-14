Без малого неделю Хабаровский край остаётся без руководителя. На место губернатора Сергея Фургала, арестованного 9 июля по подозрению в организации убийств в начале нулевых, Кремль так никого и не назначил. Более того, глава края до сих пор не отправлен в отставку по утрате доверия. По словам источника NEWS.ru в администрации президента, в Москве не могут определиться с кандидатурой, которая бы устроила региональные элиты и смогла уладить вспыхнувший на Дальнем Востоке протест. Большинство парламентариев — либерал-демократов — отказались от комментариев, ссылаясь на официальную позицию партии. В свою очередь, сенатор, выходец из ЛДПР Сергей Калашников в разговоре с NEWS.ru отметил, что партия уже отказалась от радикальных способов борьбы за Фургала и будет действовать только в рамках закона.

Партийные надежды

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский с самого начала скандальной истории с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом занял достаточно агрессивную оборонительную позицию. Сначала главный либерал-демократ объявил, что остальные два губернатора от партии также подадут в отставку, затем — что фракция в Госдуме откажется от мандатов. Все эти заявления при этом были сделаны на фоне массовых протестов в самом Хабаровском крае, где и обычные жители, и политические активисты вышли на улицы после ареста губернатора. При том в ЛДПР, надо отметить, от этих уличных акций «открестились» практически сразу же.

Как отметил в беседе с NEWS.ru член Совета Федерации Сергей Калашников (состоит в ЛДПР), уже в самое ближайшее время управление, причём в ручном режиме, возьмёт на себя полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев — до момента появления врио губернатора.

Что касается заявлений Жириновского, он уже в определённой степени их дезавуировал, заявив, что ЛДПР будет действовать только в рамках закона, что совершенно верно, а законодательство не предполагает такого рода демаршей, а уж тем более революций. Сергей Калашников первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике

Представители партии в Госдуме весьма неохотно комментируют происходящее. Депутаты от ЛДПР, с которыми удалось связаться NEWS.ru, отказались от разговора, сославшись на официальные заявления, опубликованные на партийном сайте.

Тем не менее депутат Кирилл Черкесов, а позднее и сам лидер либерал-демократов сообщили о трёх кандидатурах, предлагаемых партией в качество временно исполняющего обязанности губернатора. Основным претендентом, по данным газеты «Коммерсант», является председатель комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярёв. В пресс-службе парламентария NEWS.ru заявили, что не будут комментировать эти предположения.

Михаил Дегтярёв Сергей Булкин/NEWS.ru

Кандидатура Дегтярёва может быть интересной, однако шансы «сторговаться» на ней у ЛДПР достаточно низкие, уверен директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.

Тем более что Дегтярёв в случае своего назначения в регион в глазах региональных элит и населения будет варягом. Сейчас важно, чтобы федеральный центр выбрал фигуру, которая сможет эффективно работать в тех условиях, которые есть в Хабаровском крае, и успокоить ту ситуацию, которая возникла после ареста Фургала. Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

Торг уместен

Эксперты, опрошенные NEWS.ru, подчёркивают, что активная позиция ЛДПР и, в частности, Жириновского в этом вопросе может быть и не принята в расчёт Кремлём, потому как вышедшие в поддержку Фургала хабаровчане вовсе не являются сторонниками либеральных демократов, а значит, и новый кандидат от этой партии может не заручиться поддержкой местных. Но при этом, по словам политтехнолога Дмитрия Фетисова, у ЛДПР есть все шансы урегулировать ситуацию в регионе.

Жириновский уже прямым текстом продемонстрировал некую обиду — партия поддержала поправки к Конституции, а следом у правоохранительных органов появились претензии к самому яркому губернатору от ЛДПР. Сейчас партия продолжает контролировать повестку и делать заявления, создавая инфоповоды. Очевидно, что идут торги. Тем более что у Кремля сейчас нет какого-то решения по кандидатуре сменщинка — Фургал до сих пор не отправлен в отставку по утрате доверия. Но я не исключаю, что это вопрос ближайших часов. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

Собеседник NEWS.ru предположил, что предметом торга между ЛДПР и Кремлём может быть даже не Хабаровская область, а несколько регионов на Дальнем Востоке, где настроения аналогичны из-за недовольства политикой федеральных властей.

Я как раз думаю, что в ближайший год можно ожидать чего-то подобного в соседней Амурской области, в Якутии, Забайкальском крае. И именно ЛДПР на месте этот протест капитализирует. И, в принципе, это может быть одним из предметов торга Жириновского с Кремлём, для которого удобнее было бы иметь там вполне системную ЛДПР, чем какие-то неподконтрольные силы, тем более если прозвучит ставка на сепаратизм, не дай бог, — отметил Фетисов.

Тем не менее на повестке дня остаются пока именно Хабаровский край и нерешённый до сих пор вопрос с врио губернатора.

С учётом обстоятельств

Как заметил в разговоре с корреспондентом NEWS.ru президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, проблема заключается в том, что, несмотря на озвученные Жириновским фамилии, у ЛДПР нет сильного лидера из местных политиков.

Там же нет на самом деле противостояния ЛДПР и федеральных властей. Там противостояние регион — Москва, которое в значительной степени мотивирует избирателей. Поэтому прислать туда варяга, пусть и из ЛДПР, тоже не выглядит оптимальным решением. Фургал реально был популярным губернатором, потому что он местный харизматический лидер. И вопрос в том, удастся ли предложить человека, который реально займёт эту нишу? То есть прислать чиновника в футляре или силовика — это будет не то, что действительно востребовано в регионе. Там востребован диалог с людьми. А таких людей по пальцам сосчитать, потому что они вырастают в конкурентной среде. Закалённого в боях политика-популиста невозможно вырастить в рамках конкурсов и обучений. Евгений Минченко президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»

В то же время эксперты не рассматривают в качестве противовеса ЛДПР системных конкурентов. Даже основного — «Единую Россию», которая в 2018 году проиграла в регионе выборы губернатора, а в 2019 году заняла лишь третье место на выборах в Законодательную думу Хабаровского края.

Делать ставку на «Единую Россию», на варяга — это очень опасная история, — считает Минченко.

NEWS.ru удалось связаться с экс-спикером Законодательной думы края («Единая Россия») Сергеем Луговским, который сообщил, что заметил, с каким уважением в Москве относятся к выдвинутым хабаровчанами требованиям.

Всё зависит от кандидата. Если люди поймут, что он способен управлять, объединить и консолидировать все силы, которые готовы там работать, то проблема будет решена, — уверен он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами уже назвал протесты в Хабаровске эмоциональными и резонансными. Также он сообщил, что Владимир Путин следит за развитием событий и будет принимать решение с учётом всех обстоятельств, реалий и нюансов.