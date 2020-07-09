Утром 9 июля стало известно о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого следствие подозревает в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство. Владимир Жириновский, в партии которого состоит подозреваемый, уже связал это уголовное дело с успехами политика во главе региона. Более того, политик пригрозил, что в знак протеста депутаты от партии могут сдать свои мандаты. Эксперты рассказали NEWS.ru, к каким политическим последствиям может привести возможный демарш либерал-демократов.

Действующие главы в регионах становятся фигурантами уголовных дел в России не так часто, потому новость о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала шокировала многих. В Следственном комитете заявили, что политик подозревается в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство, совершённых в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Помимо Сергея Фургала были арестованы ещё четыре участника преступного сообщества.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель секретаря генерального совета партии «Единая России» Александр Хинштейн в соцсетях также поделился своей информацией о криминальном прошлом задержанного.

В оперативных учётах МВД он стоит с 1990-х, как связь ОПС «Общак». Задержанный и осуждённый в 2011 преступный авторитет Тимоха был его помощником. Будучи депутатом, продолжил заниматься сомнительным бизнесом (переработка металла), — написал он в Twitter.

Впрочем, всё это не помешало депутату Госдумы Сергею Фургалу стать губернатором Хабаровского края 28 сентября 2018 года. Во втором туре выборов он опередил единоросса Вячеслава Шпорта, набрав 69,57% голосов.

В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский сразу же заявил о политических причинах преследования Фургала. Он отметил, что при губернаторе от ЛДПР в крае показатели лучше, чем при прежнем руководителе, и это, по мнению главного либерал-демократа, многих бесит.

Сергей Фургал — лучший губернатор Хабаровского края за историю региона. Если Фургал был якобы в чём-то замешан, почему ждали 15 лет? Сейчас Фургала арестовали за хорошую работу в регионе и высокий рейтинг поддержки граждан. Мы продолжим поддерживать нашего губернатора, — написал он в соцсетях.

Более того, лидер либерал-демократов пригрозил тем, что депутаты от его партии в знак протеста сдадут свои мандаты и уйдут из Госдумы, «чтобы весь мир узнал, что за бардак в стране», спровоцировав таким образом роспуск текущего созыва нижней палаты парламента. Такой поворот событий, конечно же, не устроил спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, который призвал Жириновского не заниматься шантажом и напомнил, что «вот так разрушаются государства».

При этом именно Жириновский 10 марта, как раз перед историческим выступлением Валентины Терешковой, предложил распустить Госдуму и провести досрочные выборы. Позже эту идею подхватил единоросс Александр Карелин, который внёс соответствующую поправку к Конституции. Однако прибывший на Охотный ряд президент Владимир Путин заявил, что не видит в досрочных выборах необходимости, и этот вопрос, казалось, был закрыт. Однако 2 июля уже лидер «Справедливой России» Сергей Миронов эту тему реанимировал, заявив, что после принятия поправок к Конституции станет логичным шагом проведение досрочных выборов в Госдуму.

СК РФ

Комментируя задержание Фургала, политолог Аббас Галлямов в соцсетях предположил, что всё случившееся может помочь ЛДПР набрать голоса оппозиционно настроенных избирателей.

Одним из главных бенефициаров происшедшего с Фургалом станет ЛДПР. Теперь партии будет легче доказать, что она — настоящая оппозиция, а никакой не кремлевский спойлер. Это совсем немаловажно в свете растущих протестных настроений и приближающихся думских выборов. Теперь можно с полным основанием претендовать на голоса недовольных избирателей, — написал он в Facebook.

Руководитель компании «Политическая экспертная группа» Константин Калачёв в разговоре с NEWS.ru заявил, что досрочные выборы возможны лишь при условии, что глава государства сочтёт эту меры полезной в данный момент.

Досрочные выборы сейчас поставили бы на паузу законотворческий процесс, который приобрел особое значение после принятия поправок. Поправки должны найти отражение в новых законах. Законы должны развить и раскрыть их содержание. Если кому-то всё равно, то стоит напомнить, что Путин уже поставил жирную точку. Но разговоры о досрочных выборах не утихли. Сперва Миронов. Теперь вот демарш Жириновского. Осталось Путина уговорить, что в досрочной перезагрузке Госдумы больше плюсов, чем минусов. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов в беседе с NEWS.ru предположил, что за угрозами Жириновского на самом деле ничего не стоит, и если его люди и сдадут мандаты, то перед самым окончанием срока работы текущего созыва ради дополнительных голосов.

Тут дело не в том, из-за чего арестовали Фургала, а в том, когда его арестовали и за что. Дело в разборках очень высокого уровня, которые происходят сейчас после принятия Конституции. История с Фургалом оттуда. Идёт борьба народная, бескровная борьба. Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

Политтехнолог Дмитрий Фетисов также не видит поводов для досрочного роспуска Госдумы. По его мнению, подобным заявлениями Владимир Жириновский лишь даёт сигнал Кремлю о соблюдении ранее достигнутых договорённостей.

Видимо, действительно, ЛДПР о чём-то договаривались в обмен на поддержку партией поправок, но в АП эти договорённости не соблюли, чем и подтолкнули Владимира Жириновского к подобным высказываниям. При этом не думаю, что развитие ситуации дойдёт до реального сложения мандатов. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

В свою очередь политический юрист Антон Тимченко подчеркнул, что даже если вся партия ЛДПР сдаст свои мандаты, это не станет основанием для роспуска Государственной думы. Дело в том, законом не предусмотрен самороспуск нижней палаты парламента, а распущена она может быть только в двух случаях: если трижды отклонит представленную президентом кандидатуру премьер-министра и если дважды в течение трёх месяцев выразит недоверие правительству.

Если попытаться пофантазировать, то можно допустить возможность принятия «специального» постановления Конституционного суда РФ, обосновывающего необходимость «досрочных» парламентских выборов. Однако, во-первых, это очень абстрактное допущение. А во-вторых, для его реализации Конституционному суду РФ понадобилась бы довольно веская причина (например, «формирование новой системы публичной власти» в результате конституционных поправок), но уж точно не массовая «сдача» мандатов депутатами от ЛДПР. Так что, несмотря на резонансный характер заявления Владимира Жириновского и броские заголовки, подобный демарш не может послужить причиной роспуска Госдумы и досрочных парламентских выборов. Антон Тимченко политический юрист политический юрист

Интересно будет понаблюдать в динамике, чем закончится эта история и пойдёт ли Жириновский до конца, поскольку думать, что силовики дрогнут и отступят, было бы наивно. В любом случае, в российской политике давно публично не озвучивались столь серьёзные угрозы со стороны одной из думских партий, так что ситуацию уже можно считать нестандартной.

Над материалом также работал Сергей Изотов.