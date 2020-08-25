Никита Михалков рассказал, какая у России идеология

https://static.news.ru/photo/65452d50-e6d2-11ea-a18e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приучать интересы государства россиян надо с юных лет. Такое мнение высказал, режиссер Никита Михалков.

Свою позицию он озвучил в ходе круглого стола под названием «Психологическая оборона. Борьба за историю — борьба за будущее». Мероприятие было организовано в рамках форума «Армия-2020».

Сегодня идеология у России одна — национальные интересы страны. Это должно с молодых ногтей прививаться детям, — цитирует Михалкова РИА Новости.

В свою очередь первый замминистра обороны Руслан Цаликов добавил, что оппоненты ведут против России информационную борьбу, нацеливаясь на успехи страны. При этом в ответ, по его словам, государство «себе такое поведение не позволяет».

Ранее, как писал NEWS.ru, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил вновь изменить текст Конституции. По мнению политика, из основного закона положение о запрете на государственную идеологию необходимо убрать.