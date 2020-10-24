«Нелепая игра»: В Госдуме оценили заявление о мерах против РФ за Солсбери

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Негласные меры против России в связи с инцидентом в Солсбери, о которых заявил экс- советник премьер-министра Великобритании Марк Седвилл, являются лишь «нелепой игрой» британских спецслужб. Такое мнение выразил заместитель председателя Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Более сотни обращений нашей дипломатической миссии и официальных властей было к английским службам, правительству, на которые мы не получили ни одного ответа. Поэтому остаётся только предполагать, что они могли очередное придумать... На самом деле, все это мифы и нелепая игра спецслужб Великобритании, — приводит слова Чепы РИА Новости.

Как утверждают британские власти, Россия причастна к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери в марте 2018 года. Москва отрицает обвинения, подчёркивая, что каких-либо доказательств виновности России нет.

Борис Джонсон, являвшийся тогда главой МИД Великобритании, утверждал, напротив, что доказательства «ошеломляющие». Однако позже ведомство признало, что выводы о причастности нашей страны к произошедшему были сделаны, во многом, на основании собственных оценок имеющейся информации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полицейский Ник Бэйли, пострадавший при инциденте в Солсбери, объявил об отставке. Он пояснил, что те события оказались для него слишком травмирующими, и он больше не может работать в такой обстановке.