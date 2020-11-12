Небензя отметил странность отказов ОЗХО в передаче данных по Навальному

https://static.news.ru/photo/df05dbac-24c2-11eb-8909-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagam.com

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя считает странными отговорки ОЗХО при отказе от передаче России данных об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Они ссылаются на то, что немецкая сторона не дала на это согласия. Это всё странно, конечно. <...> Странного много в этой истории. Это очевидно. И ответов они нам не дают. И не знаю, дадут ли, — заявил он РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что до сих пор нет чёткого понимания того, каким конкретно веществом мог быть отравлен Навальный.

Он отметил, что Генпрокуратура РФ направила ОЗХО очередной, пятый запрос о предоставлении информации по ситуации с Навальным. На предыдущие четыре запроса конкретных ответов пока не было.

На вопрос о том, когда миссия ОЗХО может приехать в Россию для изучения обстоятельств инцидента, постпред в ООН ответил, что всё зависит от сроков согласования специального меморандума, который необходим организации для отправки миссии в РФ.

Ранее Небензя заявлял, что Россия может вынести ситуацию с Навальным на обсуждение в Совбезе ООН, писал NEWS.ru. Минюст Германии в свою очередь заявлял, что Берлин готов передать РФ информацию по отравлению Навального после того, как в России инициируют официальное расследование случившегося.

Оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

Госпитализировавшие Навального омские врачи следов яда в организме Навального не обнаружили.