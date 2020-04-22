Навальный призвал отменить «коммуналку» и выплатить каждому по 20 тысяч

https://static.news.ru/photo/09a57934-841f-11ea-a785-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press

Политик Алексей Навальный разработал собственную программу в помощь людям и бизнесу на время пандемии. Он назвал её «Пять шагов для России» и запустил онлайн-кампанию по её поддержке.

Первым делом Навальный требует выплатить всем россиянам по 20 тысяч рублей на взрослого и по 10 тысяч рублей на ребёнка. Если карантин продлят, то власть должна выплатить людям ещё по 10 тысяч рублей.

Также политик призывает на время пандемии отменить плату за ЖКУ. А для поддержки малого и среднего бизнеса выделить безвозмездно 2 трлн рублей и отменить налоги на весь год.

О начале своей интернет-кампании давления на власть Навальный сообщил 20 апреля. Он также чётко объяснил, сколько подписей надо собрать под петициями, на каких платформах. Политик заявляет, что для реализации его плана понадобятся подписи 15 млн человек, тогда власть якобы не сможет не обратить внимания на эти требования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в российских регионах начинает нарастать недовольство мерами, предлагаемыми государством в качестве противодействия распространению коронавируса. В свою очередь оппозиция уже отреагировала на ситуацию, призывая граждан добиваться от властей прямых выплат населению и отмены налогов для малого бизнеса.