Навальному нашли ещё одного преемника

Пока в немецкой клинике Charité медлят с точным определением причин резкого ухудшения состояния Алексея Навального, конспирологи всё внимательнее наблюдают за построением карьеры ещё недавно мало кому известного оппозиционного внесистемщика Егора Жукова. Того самого студента ВШЭ, который был привлечён к суду по так называемому делу об уличных беспорядках в августе прошлого года. Тогда блогер Жуков призывал к форсированию ненасильственного протеста против политики властей.

И самое примечательное, что среди всех молодых людей, вовлечённых в тот уличный протестный водоворот, именно Жуков сразу был выделен либеральной информационной тусовкой из всей массы «жертв режима». Именно в его защиту был поднят шквал белого информационного шума. А когда только за него родители сразу предложили внести залог в миллион «допандемийных» рублей, стало ясно, что студент классово и идейно близок нашим прогрессивным кругам. По многим параметрам для них он свой: мальчик с хорошей генетикой и лицом. Не вата какая-нибудь. Кстати, выяснилось, что его отец возглавлял в «Сколково» направление «космических технологий и коммуникации». Где нынче наши космические технологии — вопрос особый, но средства выделялись и осваивались.

Егор Жуков (в центре) у Кунцевского суда после оглашения приговора Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В конце концов, Жуков был осуждён на три года условно и вернулся к своим обычным увлечениям. За прошедший год он получил статус внештатного корреспондента «Новой газеты», удостоился персонального эфира на прогрессивной радиостанции, эхом разносящейся по столице, получив возможность постоянно интервьюировать разного рода собеседников, которых стремится перещеголять радикализмом взглядов на положение дел в России.

Более того, заговорили о некоей структуре — «штабе Жукова», имеющей, к слову, собственного пресс-секретаря, который собирается 13 сентября побороться за место в муниципальном совете района Марьино. А это просто качественный прорыв к узнаваемости нового либерального дарования. На ум только и приходит фраза великой поэтессы, сказавшей о Бродском: «Какую биографию лепят нашему рыжему». Понятно, что цвет шевелюры в данном случае совершенно ни при чём.

А тут ещё случился неприятный эпизод. Двое на самокатах под покровом вечерней темноты напали на Егора у его подъезда и, как пишут в полицейских протоколах, нанесли побои, которые зафиксировали в полиции, а потом и медики. Ситуация крайне неприятная, поскольку любое сведение любых счётов насилием в цивилизованном обществе не приемлемо. Но избиение удивительным образом совпало с кампанией вокруг «заболевшего» Алексея Навального.

t.me/ blogzhukov/Global Look Press

И такое совпадение, создавшее синергетический эффект вокруг последствий нападения (покушения?!) на радиоведущего, дало лишнее основание конспирологам видеть в начинающем журналисте, собиравшемся учиться в магистратуре ВШЭ по специальности «искусство кино», чуть ли не достойного преемника самого Навального. Фигуру, способную стать точкой консолидации для новой волны внесистемных оппозиционеров. Во всяком случае, никто не ставит под сомнение справедливость строки великого Александра Сергеевича Грибоедова: «Упал он больно, встал — здорово». Жертвы таинственных нападений, за которыми самые прозорливые неизменно видят руку Кремля, дрожащего от страха перед лицом таких юнцов, обычно на продолжительный период становятся героями многочисленных расследований, интервью, очерков. Получают самый широкий пиар. А значит, бороться с ним будут не слуги «кровавого режима», а свои Яшины и Гудковы, которым конкурент с претензией на интеллектуализм не нужен.