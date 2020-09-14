Нарышкин назвал дезинформацией слухи о планах РФ вмешаться в выборы в США

https://static.news.ru/photo/6ac85384-f72f-11ea-bd70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Schultz/Global Look Press

Любые сообщения о том, что Россия может вмешаться в предстоящие выборы американского президента, являются дезинформацией. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

По его словам, Москва никогда не вмешивалась в американские выборы и не собирается, передаёт «Интерфакс».

Мы в выборы не вмешивались и не вмешиваемся, поэтому вот эти тезисы довольно неприятные и низкого рода дезинформация, — сказал он.

В это время в США избирателей продолжают пугать российским вмешательством в президентские выборы. Баннеры с предупреждением стали появляться в Нью-Йорке. Один из них гласит: «Голосуй или российский бот сделает это за тебя». Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя это, отметил, что РФ продолжает оставаться на авансцене политической жизни в Штатах, а также сравнил этот баннер с лозунгом «Русские идут!» времён холодной войны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 78% граждан США планируют участвовать во всеобщих выборах, которые назначены на 3 ноября. В ходе голосования будут избраны президент, вице-президент, 13 губернаторов штатов, 35 сенаторов и все члены палаты представителей конгресса.