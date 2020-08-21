На акции в поддержку Навального задержали актрис Троянову и Вилкову

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Актрис Яну Троянову и Ирину Вилкову задержали после пикетов в поддержку Алексея Навального на Красной площади. Об этом рассказал режиссёр Василий Сигарев. Вилкова беременна, по дороге в отдел у неё отошли воды.

Актрисы вышли с плакатами «Путин, отпусти Навального». Также они записали видеообращение к жителям Омска с просьбой обратить внимание на эту ситуацию. Полиция заявила им, что они нарушили правила пикетирования, и увезла их в отделение Китай-города.

У Ирины Вилковой в отделении отошли воды, но уже подоспел муж и скорая, — сказала РБК Троянова.

Она отметила, что в полиции с женщинами «обращались нормально». Вилкову уже отпустили, Троянова пока остаётся задержанной.

Алексею Навальному стало плохо накануне утром. Он кричал от боли и потерял сознание, а позже впал в кому. Всё произошло в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера увезли в реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 1, где он находится до сих пор.

Семья настаивает на транспортировке Алексея в берлинскую клинику. Накануне больница дала на это согласие. За ним уже прилетел специально оборудованный самолёт из Германии. Однако сегодня омские врачи отказали в транспортировке, заявив, что она опасна для пациента.

При этом пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что немецкие реаниматологи осмотрели пациента и заявили, что он транспортабелен и оборудование их самолёта позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин.

Ранее утром представитель омской больницы заявил, что Навальный не был отравлен. Однако врачи диагноз не уточнили, сообщив лишь о нарушении обмена веществ из-за резкого падения сахара. Выводы омских медиков раскритиковала личный лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева, писал NEWS.ru.