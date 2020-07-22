Москва не стала согласовывать дату саммита в «нормандском формате»

https://static.news.ru/photo/f1d275f8-cb79-11ea-b8b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы не согласовали дату проведения саммита в «нормандском формате». Информация о её назначении является ложной.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее подчеркнул, что дата встречи в Берлине будет определена в ближайшее время. Однако это утверждение не соответствует действительности, пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Мы не согласовываем не только дату саммита, но и само его проведение, потому что нет никаких предпосылок к тому, чтобы собирать саммит, — подчеркнул он.

Последний саммит подобного формата прошёл в Париже 9 декабря 2019 года. Стороны обсудили совместное коммюнике и договорились встретиться спустя несколько месяцев в Берлине.

Украинские власти начали военную операцию против самопровозглашённых ЛНР и ДНР в 2014 году. Её жертвами стали около 13 тысяч человек. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами периодически возникают перестрелки.

Ранее NEWS.ru информировал о заявлении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По его словам, Владимир Путин в ближайшее время не собирается по телефону обсуждать идеи проведения саммита «нормандской четвёрки» с главами Франции и Германии.