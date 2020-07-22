Москва не стала согласовывать дату саммита в «нормандском формате»

Власти Москвы не согласовали дату проведения саммита в «нормандском формате». Информация о её назначении является ложной.
Украинский лидер Владимир Зеленский ранее подчеркнул, что дата встречи в Берлине будет определена в ближайшее время. Однако это утверждение не соответствует действительности,
Мы не согласовываем не только дату саммита, но и само его проведение, потому что нет никаких предпосылок к тому, чтобы собирать саммит, — подчеркнул он.
Последний саммит подобного формата прошёл в Париже 9 декабря 2019 года. Стороны обсудили совместное коммюнике и договорились встретиться спустя несколько месяцев в Берлине.
Украинские власти начали военную операцию против самопровозглашённых ЛНР и ДНР в 2014 году. Её жертвами стали около 13 тысяч человек. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами периодически возникают перестрелки.
Ранее NEWS.ru информировал о заявлении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По его словам, Владимир Путин в ближайшее время не собирается по телефону обсуждать идеи проведения саммита «нормандской четвёрки» с главами Франции и Германии.
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