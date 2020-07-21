Журналист, а ныне пресс-секретарь «Роснефти», Михаил Леонтьев высказал мысль, которая явно не даёт покоя некоторым политическим кругам. По его мнению, необходимо ограничить в избирательных правах молодёжь, а лучше вообще лишить. Иначе, мол, мы потеряем страну. Конечно, после предложения запретить радужное мороженное, дабы пресечь такую наглядную пропаганду гомосексуализма, мы уже ничему не удивляемся. Но проблема новых поколений с их особым менталитетом, видимо, действительно волнует власть предержащих.

Недаром постоянно повторяется, что именно молодёжь является «сырьём» для разного рода цветных революций, потому как нравственно ещё неустойчива и податлива к разного рода подрывным пропагандистским посулам. Особое внимание привлекала в последнее время так называемая «школота», то есть школьники и несовершеннолетние, что выходили на несанкционированные протесты, инспирированные штабом Алексея Навального. А ведь именно «школота» входит в возраст граждан, которые получат все избирательные права.

Нет, проблема молодежи действительно давно волнует власть. Мы же помним, как по инициативе того же Владислава Суркова создавались разного рода молодёжные организации — «Идущие вместе», «Наши», — которые и должны были служить неким противоядием от западной подрывной пропаганды. Но все усилия в этом направлении к особым успехам не привели. Кончилось всё тем, что так называемые «бригадиры», отвечавшие за группы членов организаций, потребовали от Суркова благодарности в виде «тёплых мест» в госкомпаниях и депутатских мандатов. Словом, большого эффекта те усилия не дали.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем проблема молодёжи только обостряется во времена экономических кризисов и финансовых потрясений. Ведь именно молодежь первой страдает от роста безработицы, снижения доступности качественного образования. Постоянно говорят о почти полной остановке социальных лифтов, усилении тенденции на формирование сословного характера общества, в котором разного рода привилегии становятся наследственными.

Словом, именно молодёжь выступает той общественной стратой, которая подвержена разного рода потрясениям, а потому готова на выборах поддержать те силы, которые, дескать, много обещают, льстят молодым, а на деле выступают откровенно подрывными элементами, стремящимися к собственным корыстным целям.

Весьма характерно, что ещё не так давно много было предложений об ограничении избирательных прав, наоборот, старших поколений, которые-де консервативны. Заражены «совкизмом», смотрят назад и не видят перспектив, которые рисуют действующие власти. Были ведь и предложения конституционно ограничить возраст президента.

Но все меняется. Теперь под прицелом неустойчивая молодёжь. Собственно, никто молодых избирательных прав, конечно, не лишит. Но разве не обсуждается вопрос о продаже алкоголя, например, с двадцати одного года. Что помешает и избирательное право предоставлять с этих более зрелых лет, когда у многих уже семьи и дети. А значит, их взгляд на жизнь в значительной степени меняется. Ведь и президентом может стать россиянин, достигший уже 35 лет.

Михаил Леонтьев не в первый раз вбрасывает для общественного обсуждения весьма сомнительные, на первый взгляд, тезисы. Но, как говорится, что у некоторых политиков на уме, у «говорящей головы» на языке.