Мишустин провёл встречу с врио губернатора Хабаровского края Дегтярёвым

https://static.news.ru/photo/52a77260-e11f-11ea-b784-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: premier.gov.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл встречу с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым, в ходе которой обсудил вопросы бюджетной обеспеченности региона, соцзащиты населения и выравнивания тарифов.

Обсуждались вопросы бюджетной обеспеченности, энергетики и выравнивания тарифов, реализации инфраструктурных проектов, а также социальной защиты населения, — сообщила пресс-служба регионального правительства.

Как писал NEWS.ru, Дегтярёв пребывает в шоке от дисциплины и организации работы краевого правительства. Ответственность за это он возлагает на своих предшественников, включая Фургала.

Сергей Фургал был задержан 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Бывший предприниматель и член ЛДПР возглавил регион в 2018 году, победив кандидата от «Единой России».