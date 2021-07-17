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Мишустин назначит вице-премьеров кураторами российских регионов

03:36, 19 июля 2021
Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Russian Government/Global Look Press
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин определил кураторов российских федеральных округов на уровне вице-премьеров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в аппарате правительства.

Агентство отмечает, что подчинённым Мишустина придётся отвечать за социально-экономическое развитие территорий.

Полномочия они будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам, — подчёркивает агентство.

Виктория Абрамченко станет курировать Сибирский федеральный округ, Татьяна Голикова — Северо-Западный, Дмитрий Григоренко — Центральный, Юрий Борисов — Уральский, Александр Новак — Северо-Кавказский, Марат Хуснуллин — Южный, Дмитрий Чернышенко — Приволжский, а Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока.

Ранее стало известно, что регионы дополнительно получат более 3,3 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорожной сети. Соответствующее постановление о выделении средств подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Как отмечается, большая часть суммы, почти 3 млрд рублей, будет направлена на строительство скоростной магистрали в Санкт-Петербурге.

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