Мишустин назначит вице-премьеров кураторами российских регионов

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Москва не верит в то, что техсекретaриат ОЗХО допустил обычную ошибку, указав в докладе по инциденту с Алексеем Навальным, что эксперты были направлены в ФРГ в день инцидента с ним, хотя раньше назывались другие даты. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захaрова в эфире программы «Вечер с Владимиром Солoвьёвым» на телеканале «Россия 1».

Как сообщили в ОЗXО, группа для помощи Навальному по просьбе Германии была направлена 20 августа 2020-го. На тот момент он был в самолёте и только начал чувствовать недомогание. В организации...