Мишустин назначит вице-премьеров кураторами российских регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин определил кураторов российских федеральных округов на уровне вице-премьеров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в аппарате правительства.
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Полномочия они будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам, — подчёркивает агентство.
Виктория Абрамченко станет курировать Сибирский федеральный округ, Татьяна Голикова — Северо-Западный, Дмитрий Григоренко — Центральный, Юрий Борисов — Уральский, Александр Новак — Северо-Кавказский, Марат Хуснуллин — Южный, Дмитрий Чернышенко — Приволжский, а Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока.
Ранее стало известно, что регионы дополнительно получат более 3,3 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорожной сети. Соответствующее постановление о выделении средств подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Как отмечается, большая часть суммы, почти 3 млрд рублей, будет направлена на строительство скоростной магистрали в Санкт-Петербурге.