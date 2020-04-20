Мишустин назначил нового заместителя министра культуры

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Президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми попытки внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с лидером этой страны Николасом Мадуро.

В ходе диалога лидер РФ подтвердил поддержку усилий властей республики по мирному урегулированию внутриполитических разногласий. При этом он указал на необходимость опираться на общенациональный диалог, сообщила пресс-служба Кремля. Путин и...