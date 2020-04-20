Мишустин назначил нового заместителя министра культуры

Бывший заместитель руководителя департамента строительства Москвы Владимир Осинцев вступил в должность заместителя министра культуры РФ.
Распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина о назначении Осинцева размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
Михаил Осинцев родился в 1971 году в Актюбинске (сейчас Актобе, Казахстан). С 1995 года работал муниципальным чиновником в Северо-Восточном округе Москвы. Должность замглавы столичного департамента строительства Осинцев занимал с июля 2011 года.
Ранее NEWS.ru сообщал о назначении Мишустиным экс-ректора Череповецкого университета Дмитрия Афансьева замглавы Министерства науки и высшего образования РФ.
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