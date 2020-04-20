Экс-ректор Череповецкого университета стал заместителем главы Минобрнауки

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Новым заместителем министра науки и высшего образования России назначен Дмитрий Афанасьев. Соответствующее распоряжение опубликовано 20 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Назначить Афанасьева Дмитрия Владимировича заместителем министра науки и высшего образования, — говорится в документе.

Официальное назначение Афанасьева на эту должность приказом министра Валерия Фалькова состоялось 17 апреля.

С 2009 по 2020 год Афанасьев являлся ректором Череповецкого государственного университета. В Минобрнауки он будет курировать вопросы высшего образования. Ранее за высшее образование и молодёжную политику в ведомстве отвечала Марина Боровская, которая 31 марта была освобождена от обязанностей замминистра науки и высшего образования, уточняет ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о назначении Владислава Федулова на пост заместителя главы Министерства экономического развития. Ранее Федулов занимал должность директора департамента информационных технологий и связи правительства.