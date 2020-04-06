Мишустин назначил Федулова на пост замглавы Минэкономразвития

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о назначении Владислава Федулова на пост заместителя главы Министерства экономического развития.
Соответствующее распоряжение размещено на интернет-портале правовой информации.
Ранее Федулов занимал должность директора департамента информационных технологий и связи правительства.
Как писал NEWS.ru, Владимира Фургальского, который занимал до этого момента должность заместителя гендиректора корпорации «Россети», назначили главой департамента корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК Минэнерго РФ.
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