Политика

Мишустин назначил Федулова на пост замглавы Минэкономразвития

17:57, 06 апреля 2020 12
Фото: vk.com/@-168252779-vladislav-fedulov-na-konferencii-cifrovaya-ekonomika-proryv

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о назначении Владислава Федулова на пост заместителя главы Министерства экономического развития.

Соответствующее распоряжение размещено на интернет-портале правовой информации.

Ранее Федулов занимал должность директора департамента информационных технологий и связи правительства.

Как писал NEWS.ru, Владимира Фургальского, который занимал до этого момента должность заместителя гендиректора корпорации «Россети», назначили главой департамента корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК Минэнерго РФ.

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