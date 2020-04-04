Миронов обратился к главам регионов с требованием сложить полномочия

https://static.news.ru/photo/b737836c-7678-11ea-8451-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к губернаторам и главам муниципалитетов. Он заявил о необходимости разобраться в реальности выполнения задач, которые перед ними ставит ситуация с пандемией. В случае возникновения трудностей Миронов попросил чиновников уйти в отставку.

Ситуация везде разная. Есть регионы, за которые можно быть спокойным, потому что там грамотные руководители, которые не допустят развития событий по негативному сценарию. Но за последние сутки три губернатора подали заявления об отставке. Наверное, они сделали правильно, понимая, что, вероятно, не справятся с теми задачами, которые сейчас стоят, — отметил политик.

Он подчеркнул, что сегодня граждане страны ожидают от чиновников дисциплины и ответственности. По его словам, в России есть масса предприятий непрерывного цикла, которые нельзя останавливать. Решения по их работе лягут на плечи глав регионов.

NEWS.ru ранее передавал, что из-за вспышки коронавируса в отставку отправили главу омского Минздрава Дмитрия Вьюшкова.