Минобороны: ВС РФ уничтожили склады оружия в Донецкой и Ровенской области

Военные России ракетным ударом уничтожили два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения Украины в Донецкой и Ровенской областях, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. С его слов, удар был нанесён оперативно-тактическим комплексом «Искандер».

Оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области, — заявил Конашенков.

Ранее в ходе ежедневного брифинга генерал-майор Игорь Конашенков сообщил новые сведения по реализации военной спецоперации на Украине. За минувшие сутки был выполнен ряд задач по уничтожению технических средств и стратегических запасов противника, включая ликвидацию двух крупных складов ракетно-артиллерийского вооружения, расположенных в селе Каменка Донецкой области, с помощью комплексов «Искандер». Также сообщается о сбитом в ходе воздушного боя недалеко от украинско-белорусской границы самолёта Су-24 ВВС Украины.

Крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий уничтожили высокоточными ракетами воздушного базирования. Из этих хранилищ поставлялось топливо для бронетехники ВСУ в Донбассе. Кроме того, в течение прошедшего дня оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками были поражены 64 украинских военных объекта.