Минобороны: ВС РФ уничтожили склады оружия в Донецкой и Ровенской области
В Минобороны заявили, что ВС РФ уничтожили оружейные склады в Донецкой и Ровенской областях
Захар Чайченко
Захар Чайченко
11:57, 30 марта 2022
Оперативно-тактический комплекс «Искандер»Фото: MOD Russia/via Global Look Press
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Военные России ракетным ударом уничтожили два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения Украины в Донецкой и Ровенской областях, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. С его слов, удар был нанесён оперативно-тактическим комплексом «Искандер».
Оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области, — заявил Конашенков.
Ранее в ходе ежедневного брифинга генерал-майор Игорь Конашенков сообщил новые сведения по реализации военной спецоперации на Украине. За минувшие сутки был выполнен ряд задач по уничтожению технических средств и стратегических запасов противника, включая ликвидацию двух крупных складов ракетно-артиллерийского вооружения, расположенных в селе Каменка Донецкой области, с помощью комплексов «Искандер». Также сообщается о сбитом в ходе воздушного боя недалеко от украинско-белорусской границы самолёта Су-24 ВВС Украины.
Крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий уничтожили высокоточными ракетами воздушного базирования. Из этих хранилищ поставлялось топливо для бронетехники ВСУ в Донбассе. Кроме того, в течение прошедшего дня оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками были поражены 64 украинских военных объекта.