МО РФ: два ракетно-артиллерийских склада ВСУ уничтожены «Искандерами»

В ходе ежедневного брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил новые сведения по реализации военной спецоперации на Украине. За минувшие сутки был выполнен ряд задач по уничтожению технических средств и стратегических запасов противника, включая ликвидацию двух крупных складов ракетно-артиллерийского вооружения, расположенных в селе Каменка Донецкой области, с помощью комплексов «Искандер». Также сообщается о сбитом в ходе воздушного боя недалеко от украинско-белорусской границы самолёта Су-24 ВВС Украины.

Крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий были уничтожены высокоточными ракетами воздушного базирования. Из этих хранилищ поставлялось топливо для бронетехники ВСУ в Донбассе.

У Тумени в Ровенской области близ украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 ВВС Украины, — отметили в ведомстве.

Кроме того, в течение прошедшего дня оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками были поражены 64 украинских военных объекта.

За минувшие сутки российской ПВО уничтожены 10 украинских беспилотников, которые находились в районах Изюма, Новой Каховки, Донецка, Николаева, Бердянска, Горловки, Луганска и Рубежного.

По данным Минобороны, с момента начала операции всего уничтожены 124 украинских самолёта и 77 вертолётов, 214 ЗРК, 321 БПЛА, 1752 танка и иных бронемашин. Также ликвидированы 184 установки РСЗО и 734 орудия.

Минобороны России ранее опубликовало кадры уничтожения беспилотного летательного аппарата UJ-22 Airborne на Украине из ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». На видео показан пуск ракеты и стрельба из 30-миллиметровых пушек. Также демонстрируются обломки украинского дрона.