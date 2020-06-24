Анализ выступления президента показывает, что фактически в его основе лежит правительственная программа восстановления экономики. Как мы уже ранее отмечали, этот глобальный, неоднократно доработанный документ, созданный под руководством действующего премьера, во многом стал тестом на его аппаратную устойчивость. И вот, наконец, тот факт, что пятьдесят минут (фактически время обычного послания главы государства нации) президент опирался на тезисы этой программы, свидетельствует о высокой оценке коллективного труда под эгидой опять же Михаила Владимировича.

Но, в первую очередь, примечателен даже не этот более чем выигрышный для главы кабинета факт. Ведь особенность выступления президента состоит в том, что он сделал акцент как раз на рычагах и механизмах, в реализации которых Мишустин силён, как никто. Речь идёт о фискальном стимулировании, прежде всего, передовых отраслей. Об IT-технологиях, которые, собственно, Мишустин в бытность главным мытарем страны и положил в основу своей деятельности по повышению сбора налогов. Ныне же именно эта сфера объявляется локомотивом обновления постпандемийной экономики. Это, конечно, ещё не окончательное слезание с углеводородной иглы, но серьёзная заявка на попытку качественного прорыва, поскольку именно столь близкие продвинутому премьеру IT-сферы и получают главные налоговые послабления и подарки.

Понятно, что таким образом косвенно подтверждается высокий статус премьера, которого обвиняли в том, что он, дескать, был призван в Белый дом в иных условиях и для решения иных задач. Некие пророки с упоением ждали, что после выздоровления он вообще не вернётся к своим функциям. Теперь, как говорится, всё сошлось: Мишустин отвечает за полностью поддержанную президентом программу, в которой как раз делается акцент на сильных сторонах и опыте премьера как эффективного управленца.

Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

К тому же мы помним, что именно Мишустин выбрал и назначил вице-премьеров, которые в той или иной степени занимаются цифровой экономикой. Эти «цифровые заместители» — его доверенные люди, и именно на их коллективы ложится поиск оптимальных решений озвученных президентом задач. Таким образом, у премьера и совершенно однозначное доверие Владимира Путина, и своя команда для достижения определённых целей.

К тому же теперь и министр финансов, многоопытный Антон Силуанов напрямую выходит на премьера без посредничества вице-премьеров. Плюсом считается и хорошо отлаженные взаимоотношения Михаила Мишустина и Алексея Кудрина. Между ними нет напряжения, которое у главы Счётной палаты было с Дмитрием Медведевым. Некоторые знатоки политических кулис уверены в том, что Кудрин сможет сделать в своих расследованиях упор на деятельность тех заместителей Мишустина, что не входят в его ближний круг. Словом, пока позиции нового премьера только укрепляются. Вопреки многим скептическим прогнозам.

И, наконец, недаром пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что после плебисцита по конституционным поправкам парламент нельзя будет распускать в течение полугода. Нет большого секрета в том, что именно результаты плебисцита и единого дня голосования в сентябре и станут реперными точками в оценке целесообразности роспуска нынешней Госдумы. Но, так или иначе, такие заявления стабилизируют обстановку и обеспечивают свободу рук главе правительства в проведении не всегда популярных реформ. Словом, пока у премьера есть карт-бланш как минимум на полгода. Всё зависит только от него самого.