МИД Украины подготовит предложения по развитию отношений с Белоруссией

https://static.news.ru/photo/6c4f191c-e2d6-11ea-a752-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

МИД Украины намерен обсудить с руководством страны предложения по развитию отношений с Белоруссией. Об этом заявила пресс-служба дипломатического ведомства после рабочего совещания по ситуации в Белоруссии.

Министерство иностранных дел Украины внесёт на рассмотрение руководства государства предложения по дальнейшему развитию белорусско-украинских отношений, — говорится в сообщении.

Ранее Киев отозвал посла из Минска Игоря Кизиму. С дипломатом проведут консультации по вопросу оценки перспектив дальнейших отношений между странами.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 августа провёл закрытое совещание с силовиками по ситуации в Белоруссии. Он считает, что события у соседей могут значительно повлиять на происходящее на Украине.

NEWS.ru писал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отказался давать оценку выборам в Белоруссии. По его словам, внешнеполитическое ведомство страны отслеживает ситуацию.