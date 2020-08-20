МИД Украины подготовит предложения по развитию отношений с Белоруссией

МИД Украины намерен обсудить с руководством страны предложения по развитию отношений с Белоруссией. Об этом заявила пресс-служба дипломатического ведомства после рабочего совещания по ситуации в Белоруссии.
Министерство иностранных дел Украины внесёт на рассмотрение руководства государства предложения по дальнейшему развитию белорусско-украинских отношений, — говорится в сообщении.
Ранее Киев отозвал посла из Минска Игоря Кизиму. С дипломатом проведут консультации по вопросу оценки перспектив дальнейших отношений между странами.
Президент Украины Владимир Зеленский 17 августа провёл закрытое совещание с силовиками по ситуации в Белоруссии. Он считает, что события у соседей могут значительно повлиять на происходящее на Украине.
NEWS.ru писал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отказался давать оценку выборам в Белоруссии. По его словам, внешнеполитическое ведомство страны отслеживает ситуацию.
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