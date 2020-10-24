МИД РФ выступает против военного разрешения конфликта в Карабахе

https://static.news.ru/photo/96a2c736-1756-11eb-87b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: ArmeniaMOD/facebook.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве не поддерживают разрешение конфликта в Нагорном Карабахе военным путём, и призвал стороны искать политический подход.

Не скрываем, что не поддерживаем позицию о возможности и допустимости военного решения этой проблемы. Рассматривая оба народа, и армянский, и азербайджанский, как дружественные и братские, мы не можем разделять подобные устремления, — приводит РИА Новости слова Лаврова из интервью Афинскому и Македонскому агентству новостей.

Министр напомнил, что эту позицию разделяют в Париже и Вашингтоне: президенты США, Франции и России в качестве председателей Минской группы ОБСЕ высказывались за необходимость поиска мирного решения конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Призываем всех внешних «игроков» сделать всё, чтобы не допустить дальнейшего раскручивания военного сценария, остудить эмоции сторон, активизировать работу по созданию условий для перезапуска мирного процесса, — отметил Лавров.

Как ранее писал NEWS.ru, госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что по итогам переговоров министры иностранных дел Азербайджана и Армении заверили Вашингтон в готовности соблюдать гуманитарное перемирие на основе достигнутых соглашений в Москве 10 октября. Режим прекращения огня должен был вступить в силу в 07:00 по местному времени (08:00 мск) в понедельник, 26 октября.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.