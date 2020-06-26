МИД РФ усомнился в изменении позиции Китая по стратегической стабильности

https://static.news.ru/photo/bb9493f2-b7b7-11ea-94b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нет никаких признаков того, что Китай в ближайшее время поменяет свою позицию о неучастии в переговорах США и России по стратегической стабильности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат считает, что отсутствуют какие-либо признаки изменения позиции Пекина по этому вопросу. По его словам, у Вашингтона существует искусственная увязка возможного решения по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с привлечением Пекина к будущим переговорам. Рябков подчеркнул, что Россия никак не может влиять на позицию Пекина.

Мы заявляем, что к известной отрицательной позиции Пекина применительно к приглашению присоединиться к таким переговорам мы относимся весьма уважительно, с полным понимаем, видим в ней логику, и здесь по большому счету решать Китаю, как себя дальше вести, — подчеркнул замглавы МИД РФ во время онлайн-интервью, сообщает РИА Новости.

Ранее США заявили, что готовы продлить СНВ-3, но только при «определённых обстоятельствах» и достижении «прогресса в ключевых сферах», в том числе по программе КНР. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что во время переговоров в Вене Москва и Вашингтон продвинулась по вопросам в сфере ядерного разоружения.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан между Россией и США в 2010 году. Его срок действия заканчивается 5 февраля 2021 года, если стороны не согласуют новый договор. СНВ-3 может быть продлён не более чем до 2026 года.

С 22 июня 2020 года в Вене начались встречи делегаций США и России. В ходе мероприятия обсуждается контроль над вооружениями и стратегическая стабильность. Планируется, что результатом переговоров станет новое соглашение, которое заменит СНВ-3.

Аналитики предполагают, что важным фактором на реализацию СНВ-3 станет предстоящая гонка за пост главы США. Избирательная кампания назначена на осень 2020 года, в этот период тема российского вмешательства будет подогреваться с новой силой, считают специалисты.

Как ранее писал NEWS.ru, депутаты Госдумы заявили, что Вашингтону нужен предлог для игнорирования СНВ-3.