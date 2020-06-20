МИД РФ: США получат от России конкретные предложения по сотрудничеству

https://static.news.ru/photo/6534eb88-b307-11ea-a8ac-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Россия предложит Соединённым Штатам Америки конкретные предложения для сотрудничества в сфере контроля над вооружениями и нераспространения в ходе переговоров Кремля и Белого дома. Контакты состоятся в Вене (Австрия), рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В графике дипломата значится встреча со специальным представителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли, пишет «Интерфакс». По его словам, повестка предстоящей встречи будет более широкой, чем судьба Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

В ней вопросы разного характера и масштаба, в том числе технические и концептуальные, касающиеся доктрин <...> Мы, конечно, выскажем критику в адрес госдепартамента за его продолжающиеся попытки обвинить Россию в нарушении или в неполном соблюдении соглашений в сфере контроля над вооружениями, — отметил Рябков.

Требуя разработать договор по контролю за вооружениями между США и РФ трёхсторонним, включив в него КНР, Белый дом ищет причину, чтобы игнорировать сам процесс продления действующего ядерного соглашения с Москвой (СНВ-3), считает зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин. Политик отметил, что у Кремля и США — двухсторонний договор, но США, желая включить Пекин, почему-то не говорят о других государствах.

Депутат подчеркнул, что со стороны Вашингтона таких шагов пока предпринято не было. Швыткин отметил, что РФ не должна «отвечать за Китай», который является независимой страной и вправе решать, станет ли Пекин участником договора, тем более что КНР неоднократно высказывалась против своего присоединения к соглашению.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, является единственным действующим соглашением между Кремлём и Белым домом об ограничении вооружений. Действие документа заканчивается в феврале 2021 года. Американцы пока не подтвердили намерение его продлить.

Вашингтон на разных уровнях подчёркивал важность участия в переговорах Пекина для разработки нового трёхстороннего ядерного соглашения между РФ, КНР и США. Поднебесная идею отвергла. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва поддерживает пролонгацию СНВ-3 без предварительных условий. Межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня 2020 года.

Китай никогда не согласится на участие в подобном договоре, так как у Пекина всего 300 ядерных запасов, а у РФ и США — около 1900. При этом Вашингтон, привлекая КНР к этим переговорам, «загоняет себя в ловушку». Американцы в итоге всё равно продлят соглашение, а азиатская держава откажется в него вступить, считает вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай не намерен участвовать в переговорах с Россией и Соединёнными Штатами по ядерному оружию. Она также отметила, что Вашингтон постоянно вмешивает Пекин в вопрос о продлении российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), писал NEWS.ru.