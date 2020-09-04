МИД РФ призвал ЕС не политизировать ситуацию с Навальным

https://static.news.ru/photo/dcb82d46-eead-11ea-a350-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко провёл встречу с послом ЕС в России Маркусом Эдерером, в ходе которой они обсудили инцидент с политиком Алексеем Навальным.

Российская сторона указала на недопустимость политизации данного вопроса и выдвижения голословных обвинений в жанре «мегафонной дипломатии». МИД РФ призвал задействовать российско-германские правовые механизмы для обмена информацией и прояснения обстоятельств случившегося с оппозиционером.

Кроме того, политики обсудили и другие актуальные вопросы.

В ходе встречи состоялось обсуждение перспектив отношений Россия-ЕС, а также ряда актуальных международных вопросов, включая положение дел в Белоруссии. С российской стороны была акцентирована важность урегулирования ситуации самими белорусами в рамках правового поля, без внешнего вмешательства во внутриполитические процессы в стране, — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального не обнаружено. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Ранее военные токсикологи в Германии установили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Правительство ФРГ пообещало проинформировать посла РФ о результатах расследования. По последним данным, в Кремль не поступала информация о том, что российский политик был отравлен «Новичком».

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что российские власти должны прояснить ситуацию с Навальным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не скрывал информацию по ситуации с оппозиционером. Он подчеркнул, что если информация об отравлении Навального найдёт подтверждение, тогда последует открытие следствия.

Как писал NEWS.ru, глава МВД России Владимир Колокольцев опроверг наличие криминала в ситуации с 44-летним оппозиционером Алексеем Навальным.