МИД РФ ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/8a660d0c-ef74-11ea-b68a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты стран Запада и Североатлантического альянса много лет работали над химическими веществами группы «Новичок». Об этом заявили в российском МИД, комментируя заявления представителей ряда стран по делу Алексея Навального.

В дипмиссии назвали «безапелляционными» утверждения о том, что подобного типа соединения нервно-паралитического действия были разработаны в России.

На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО, — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

В частности, как отметили в дипведомстве, в США разработчикам технологий их применения было официально выдано более полутора сотен патентов, передаёт ТАСС.

Кроме того, в МИД выразили обеспокоенность, что вокруг ситуации со здоровьем Навального фиксируются многочисленные враждебные по отношению к России заявления.

Ранее главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан заявили, что случившееся с российским оппозиционером Алексеем Навальным «представляет собой очень серьёзное нарушение основополагающих принципов демократии и политического плюрализма». Политики назвали применение яда нервно-паралитического действия неприемлемым, так как это нарушает международные нормы, включая Конвенцию о запрещении химического оружия.

Оппозиционному политику стало плохо на борту самолёта, вылетевшего 20 августа из Томска в Москву. Уже более двух недель он находится в коме. Врачи в Омске, где экстренно сел лайнер, выявили у пациента панкреатит и нарушение обмена веществ. Близкие Навального заявили, что не доверяют выводам российских врачей, и настояли на переводе его в европейскую клинику.

Утром 22 августа Навального спецбортом доставили в университетскую клинику Charité в Берлине. Спустя два дня немецкие врачи заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили отравляющую субстанцию как вещество из группы «Новичок», писал NEWS.ru.