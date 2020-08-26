МИД РФ: межрегиональный форум РФ и Азербайджана пройдёт до конца 2020 года

https://static.news.ru/photo/26683ef0-e796-11ea-91a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: МИД РФ

Следующий межрегиональный форум РФ и Азербайджана пройдёт до конца 2020 года, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с коллегой из республики Джейхуном Байрамовым. Представитель Москвы отметил, что несколько десятков субъектов РФ сотрудничают с Баку. Переговоры состоялись в Москве 26 августа.

Доброй традицией стало проведение межрегиональных форумов, очередной из которых состоится до конца года в Азербайджане, — цитирует главу МИД РФ РИА Новости.

Визит главы азербайджанского МИД прошёл на фоне очередного обострения между Баку и Ереваном, произошедшего в июле, и сопровождался другими двусторонними контактами. Ещё 25 августа в Азербайджан прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Он встретился как со своим коллегой Закиром Гасановым, так и с президентом республики Ильхамом Алиевым.

Несмотря на международные посреднические усилия, роль основного медиатора в отношениях Баку и Еревана продолжает играть, в первую очередь, Москва. Кремль последовательно выступает за продолжение переговорного процесса, хотя последний явно пробуксовывает. Не так давно Минская группа ОБСЕ предупредила Армению и Азербайджан о необходимости серьёзных переговоров.

Подобная ситуация вполне объяснима: Нагорный Карабах, де-юре признаваемый в международном сообществе территорией Азербайджана, де-факто остаётся под контролем Армении, поэтому логично, что армянские власти довольны сохранением статус-кво. Байрамов отметил, что «новая военная стратегия» Еревана, которую он стал реализовать в ходе июльской конфронтации, мешает осуществлению планов сопредседателей МГ ОБСЕ организовать двустороннюю встречу между министрами обороны Азербайджана и Армении.

Как писал NEWS.ru, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что первого замгоссекретаря США, прибывшего в Москву для переговоров с Сергеем Лавровым, угостили русскими блюдами. В меню были щи с лесными грибами.

Американский дипломат прилетел в российскую столицу для обсуждения ситуации в Белоруссии, где с 9 августа 2020 года не утихают протесты после выборов главы государства, на которых в шестой раз победил нынешний глава республики Александр Лукашенко.