Захарова раскрыла, чем угостили в Москве замгоссекретаря США

https://static.news.ru/photo/a474cbbe-e6ca-11ea-b3c5-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первого замгоссекретаря США Стивена Бигана, прибывшего в Москву для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, угостили русскими блюдами. В меню были щи с лесными грибами, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Партнёры приехали. Встреча Сергея Лаврова с первым заместителем Госсекретаря США Стивеном Биганом в Москве. Знаю, что будете спрашивать про меню. Русский стол, в том числе щи с лесными грибами, — написала дипломат на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Американский дипломат прилетел в российскую столицу для обсуждения ситуации в Белоруссии, где с 9 августа 2020 года не утихают протесты после выборов главы государства, на которых в шестой раз победил нынешний глава республики Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская — 10,1%. Митингующие считают, что результаты сфальсифицированы.

Как передавал NEWS.ru, в своей поездке по Восточной Европе Бигэн кроме Москвы посетит также Киев и Вильнюс. Первый заместитель госсекретаря обсудит с властями Литвы и Украины региональные и международные вопросы. Затем американский чиновник направится в Австрию, чтобы встретиться с представителем ОБСЕ, с которым состоится беседа о региональной безопасности и правах человека.