Лавров 25 августа встретится в Москве с представителем Госдепа

https://static.news.ru/photo/146c8b1c-e5f6-11ea-9a31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник, 25 августа, проведёт переговоры в Москве с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном.

Об этом ТАСС рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Дипломата попросили прокомментировать сообщения о возможной встрече Лаврова и Бигэна в столице России.

Да, подтверждаю, — ответила Захарова.

Как передавал NEWS.ru, в своей поездке по Восточной Европе Бигэн кроме Москвы посетит также Киев и Вильнюс. Первый заместитель госсекретаря обсудит с властями Литвы и Украины региональные и международные вопросы. Затем американский чиновник направится в Австрию, чтобы встретиться с представителем ОБСЕ, с которым состоится беседа о региональной безопасности и правах человека.