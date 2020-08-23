Лавров 25 августа встретится в Москве с представителем Госдепа

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник, 25 августа, проведёт переговоры в Москве с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном.
Об этом ТАСС
Да, подтверждаю, — ответила Захарова.
Как передавал NEWS.ru, в своей поездке по Восточной Европе Бигэн кроме Москвы посетит также Киев и Вильнюс. Первый заместитель госсекретаря обсудит с властями Литвы и Украины региональные и международные вопросы. Затем американский чиновник направится в Австрию, чтобы встретиться с представителем ОБСЕ, с которым состоится беседа о региональной безопасности и правах человека.
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