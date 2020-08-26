Лавров пообещал Баку оживить дипломатию

Недавно назначенный министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 26 августа впервые посетил в этом качестве Россию. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, приехал он по приглашению российской стороны. В среду Байрамов провёл переговоры со своим коллегой Сергеем Лавровым, после чего оба министра дали совместную пресс-конференцию. Визит главы азербайджанского МИД прошёл на фоне очередного обострения между Баку и Ереваном, произошедшего в июле, и сопровождался другими двусторонними контактами.

Ещё 25 августа в Азербайджан прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Он встретился как со своим коллегой Закиром Гасановым, так и с президентом республики Ильхамом Алиевым. В Баку глава Минобороны РФ принял участие в церемонии торжественного открытия конкурса «Кубок моря», который проводится в рамках «Армейских международных игр-2020» (АрМИ-2020): они проходят на территории Азербайджана, Армении, Белоруссии, России и Узбекистана. Азербайджанская столица принимает «Кубок» уже в четвёртый раз. Находясь в Баку, Шойгу заявил, что Москва не заинтересована в эскалации напряжённости в Закавказье, и её действия, включающие поставки вооружения армянской стороне и военное сотрудничество с нею, не направлены против третьих стран в регионе.

МИД РФ

Знаем, и с тревогой наблюдали за теми событиями, которые происходили на границе с Арменией. <…> Хочу сразу сказать: все наши действия никогда не были направлены и не направлены сейчас против Азербайджана, нашего соседа и нашего партнёра, — отметил министр.

На следующий день после визита Шойгу в Москву прибыл министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Как и ожидалось, основной темой стало июльское обострение на армяно-азербайджанской границе. Тогда Армения обратилась к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для защиты своей территориальной целостности. Однако никакой серьёзной реакции от ОДКБ не последовало — очевидно, по причине давних конфликтов армянского премьера Никола Пашиняна с этой структурой.

Другой важный орган по урегулированию отношений Баку и Еревана — Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), занимающаяся разрешением Нагорно-Карабахского конфликта. Хотя к июльскому обострению это не имеет прямого отношения, сам факт территориальных споров — основной триггер военных провокаций между двумя странами.

Несмотря на международные посреднические усилия, роль основного медиатора в отношениях Баку и Еревана продолжает играть, в первую очередь, Москва. Кремль последовательно выступает за продолжение переговорного процесса, хотя последний явно пробуксовывает. Не так давно Минская группа ОБСЕ предупредила Армению и Азербайджан о необходимости серьёзных переговоров. В Ереване заявляют о продуктивности данного формата, в то время как в Баку этот тезис ставят под сомнение.

Подобная ситуация вполне объяснима: Нагорный Карабах, де-юре признаваемый в международном сообществе территорией Азербайджана, де-факто остаётся под контролем Армении, поэтому логично, что армянские власти довольны сохранением статус-кво. Байрамов отметил, что «новая военная стратегия» Еревана, которую он стал реализовать в ходе июльской конфронтации, мешает осуществлению планов сопредседателей МГ ОБСЕ организовать двустороннюю встречу между министрами обороны Азербайджана и Армении. Также глава азербайджанской дипломатии вернулся к теме, которую накануне обсуждал Сергей Шойгу в азербайджанской столице, - вопрос российских военных поставок армянской стороне, однако подчеркнул: взаимопонимание в «духе стратегического партнёрства» Москва и Баку здесь достигли.

МИД РФ

Что касается проблемы пограничных столкновений и споров вокруг Нагорного Карабаха, то представители России и Азербайджана вновь выразили приверженность идее урегулирования конфликта путём переговоров в рамках международного права. По мнению азербайджанского министра, действия Еревана связаны, в числе прочего, с попыткой отвлечь внимание от внутриполитических армянских проблем. Отвечая на вопросы журналистов, Байрамов напомнил, что Баку три десятилетия поддерживает переговорный процесс, который, однако, пробуксовывает из-за бескомпромиссности армянской стороны.

Однако не только эта проблема была поднята в ходе визита Байрамова в Москву. 26 августа, ещё до начала официальных переговоров, представители азербайджанской и российской делегаций в неформальной обстановке обсудили возобновление авиасообщения и открытие границ между двумя странами. Представители Азербайджана прилетели в столицу РФ спецрейсом, но регулярные пассажирские перелёты между Баку и Москвой всё ещё недоступны. Обе стороны признали, что необходимость запуска коммерческих рейсов существует. Тем не менее, о конкретных решениях данной проблемы говорить пока рано — и Москва, и Баку серьёзно подходят к профилактике коронавируса: члены обеих делегаций сидели за столом переговоров в масках.

Во вступительном слове Сергей Лавров отметил, что Байрамов не в первый раз посещает Москву, но первый — в качестве министра иностранных дел. Глава МИД РФ поздравил коллегу с назначением и выразил уверенность, что отношения России и Азербайджана продолжат развиваться в позитивном ключе.

Предвкушаю очень полезный и интересный разговор и по двусторонним, и по международным делам, — заявил Лавров.

Байрамов, в свою очередь, напомнил, что между Москвой и Баку в настоящее время действуют более 200 соглашений, и они «очень успешно исполняются». В то же время ещё около 50 дополнительных договоров находятся на стадии проработки.

Они охватывают очень широкий спектр вопросов: и политические, и экономические, и гуманитарные связи, — отметил министр.

По окончании переговоров главы МИД дали общую пресс-конференцию, в ходе которой признали «сверка часов» прошла успешно: дипломаты напомнили о тесных партнёрских отношениях в различных сферах: от образования и совместных экономических проектов до борьбы с пандемией коронавируса. Так, Сергей Лавров заявил, что Россия поддержит обращение Азербайджана о получении статуса наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества (ШОС): Баку в этой организации имеет статус партнера по диалогу и заинтересован в повышении своего статуса до наблюдателя.

Переговоры между новым министром Байрамовым и Лавровым коснулись и российской вакцины, которую Москва пообещала предоставить Азербайджану в приоритетном порядке — как и другим странам-партнёрам.