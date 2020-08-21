В МИД РФ подтвердили визит в Москву замгоссекретаря США

https://static.news.ru/photo/19ba081c-e45f-11ea-8bf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган на следующей неделе посетит Москву для обсуждения ситуации в Белоруссии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Первый замгоссекретаря США Стивен Биган будет в Москве на следующей неделе в рамках европейского турне, — сказал Рябков.

Он отметил, что в повестке консультаций Бигана Белоруссия занимает важное, но не ключевое место. В частности, будут обсуждаться российско-американские двусторонние отношения.

Массовые акции протеста начались в республике 9 августа. Тогда в стране прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко. По данным ЦИК, действующий глава государства набрал 80,1% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская — 10,1%. Протестующие считают, что выборы были сфальсифицированы.

Как ранее писал NEWS.ru, первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн посетит Россию и Литву для обсуждения ситуации в Белоруссии.