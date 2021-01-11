МИД ФРГ: разбор оставленных Трампом «развалин» в США отвечает интересам ЕС

https://static.news.ru/photo/ce8aae0e-53fe-11eb-8b6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ATL/Eibner-Pressefoto/Global Look Press

Новым властям США предстоит разобрать «развалины», оставленные уходящим лидером страны Дональдом Трампом. Успешная реализация данной задачи отвечает интересам Европы, считает глава МИД Германии Хайко Маас. Сейчас дипломат находится с официальным визитом в Каире. В столице Египта он обсуждает конфликт на Ближнем Востоке с коллегами из арабской страны, а также из Иордании и Франции.

. @JoeBiden wird alle HÃ¤nde voll zu tun haben, die TrÃ¼mmer von Trump zu beseitigen. Dass das gelingt, ist auch im Interesse Europas. Wir sind bereit, aktiv zu unterstÃ¼tzen, z.B. bei Bidens Netzwerk der Demokratienâ, das gut zu unserer Allianz fÃ¼r den Multilateralismusâ passt. — Heiko Maas (@HeikoMaas) January 11, 2021

Очень важно, чтобы в США была упорядоченная передача власти, чтобы избранный президент [Джо Байден] смог в кратчайший срок начать работу, так как Белый дом будет востребован [на международной арене]. Абсолютно ясно, что новым властям в Вашингтоне придётся много заниматься внутриполитическими вопросами. Поэтому важно, чтобы в Белом доме предпринимались верные шаги. Это то, что обещал Байден, а именно постепенно остановить раскол общества. В этом ему можно только пожелать успехов, — заявил Маас в эфире телеканала NTV.

6 января 2021 года в столице США вспыхнули беспорядки во время заседания обеих палат Конгресса США, посвящённого утверждению итогов президентских выборов. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа пытались помешать дебатам конгрессменов, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь.

Из-за волнений заседание было временно отложено, а члены конгресса эвакуированы из здания. Впоследствии полиция вытеснила митингующих из Капитолия. В ходе столкновений погибли четверо протестующих и один полицейский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Палата представителей (ПП) США обратится к вице-президенту Майку Пенсу с просьбой отстранить от занимаемой должности главу государства Дональда Трампа, заявила спикер палаты Нэнси Пелоси.

По её словам, лидер большинства в ПП Стени Хойер потребует единогласно принять резолюцию депутата Джеми Раскина. Если резолюцию одобрят, то Пенсу придётся реагировать на запрос парламента