МИД ФРГ предупредил Россию о последствиях из-за дела Навального

https://static.news.ru/photo/53304004-e930-11ea-b453-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России стоит ожидать дипломатических последствий, если дело оппозиционера Алексея Навального окажется инициированной государством попыткой убийства. Об этом сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Что касается готовности России прояснить дело Навального, то мы будем действовать так же, как и в случае с убийством в Тиргартене, — подчеркнул дипломат.

Речь идёт о высылке из Германии сотрудников российского посольства из-за отказа Москвы от сотрудничества в расследовании убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, отмечает «Financial Post». Он был застрелен в берлинском парке Тиргартен 23 августа 2019 года. По версии немецкого следствия, его убил россиянин Вадим Красиков. Он подъехал к гражданину Грузии на велосипеде и трижды выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Обвиняемого задержали по горячим следам. Москва заявила о своей непричастности к случившемуся.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего воздушное судно посадили в Омске. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин медики называли отравление. Затем в омском Минздраве заявили, что ядов в организме оппозиционера не обнаружено. Позже Навального доставили в берлинскую клинику Charité.

Согласно результатам диагностики, которая была проведена немецкими медиками, Алексей Навальный мог быть отравлен веществом группы ингибиторов холинэстеразы. Однако точно это пока не установлено.

Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что лабораторные исследования не подтвердили диагноз «отравление» у оппозиционера. Там временем в немецком Spiegel появилась информация о том, что медики якобы рассматривают версию об отравлении блогера «Новичком», писал NEWS.ru.