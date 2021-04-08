Меркель потребовала от Путина отвести войска от границы с Украиной

https://static.news.ru/photo/1bad54f0-986c-11eb-bf42-96000091f725_660.jpg Ангела Меркель Фото: Hannibal Hanschke/dpa/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным потребовала от него отказаться наращивать военное присутствие Кремля у границы с Украиной, заявили в кабмине Германии. По мнению Берлина, подобный шаг Москвы позволит добиться деэскалации ситуации в регионе.

Предметом разговора [Меркель и Путина] стало, помимо прочего, усиленное присутствие ВС РФ в районе Восточной Украины. Федеральный канцлер потребовала свернуть это военное усиление, чтобы достигнуть деэскалации ситуации, — говорится на сайте правительства ФРГ.

Путин рассказал Мекрель о «провокационных действиях Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения». Он заявил о необходимости для украинских властей неукоснительно соблюдать достигнутые ранее договорённости, особенно о налаживании диалога с непризнанными ДНР и ЛНР.

Политики также затронули тему Сирии, Ливии, Боснии и Герцеговины и обсудили российского оппозиционера Алексея Навального. Подробности дискуссии по поводу Навального не раскрываются. В свою очередь лидер РФ поднял вопрос о деятельности иностранных журналистов и неправительственных организаций в обоих государствах.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожной обстановку в Донбассе, писал NEWS.ru.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.