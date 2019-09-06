https://static.news.ru/photo/890f489c-d16b-11e9-b50b-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель позитивно отреагировала на взаимную передачу задержанных лиц Россией и Украиной. Случившееся она назвала «полным надежды сигналом».

Этот новейший обмен пленными между Россией и Украиной стал полным надежды сигналом. Рада за украинских моряков и Олега Сенцова, которые наконец смогут вернуться домой, — приводит пресс-служба кабмина ФРГ её слова.

Обмен задержанными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября по формуле «35 на 35». Самолёт с освобождёнными россиянами приземлился в Москве, а спецборт с гражданами Украины прибыл в Киев.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что процесс обмена нельзя считать законченным, так как против значительного числа участников не закрыты уголовные дела. Некоторые лица были отпущены из заключения Киевом и Москвой «под личное обязательство». Омбудсмен призвала стороны отказаться от дальнейших репрессий в отношении отпущенных граждан и как можно скорее прекратить уголовное преследование, писал News.ru.