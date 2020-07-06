Медведев заявил о необходимости развивать практику онлайн-голосования

https://static.news.ru/photo/f01f84c6-bf80-11ea-bd95-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опыт онлайн-голосования доказал свою эффективность, данную практику необходимо максимально развивать, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, глава «Единой России» Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, тот факт, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проводилось в том числе в режиме онлайн, «точно можно считать передовой практикой».

Также он напомнил, что «Единая Россия» успешно применила в этом году электронное голосование на своих праймериз.

<...>он (метод онлайн-голосования — прим. NEWS.ru) доказал и свою эффективность, и свою востребованность, при этом, конечно, обращая самое пристальное внимание на обеспечение безопасности личных данных, на соблюдение всех правил избирательного законодательства, — сказал Медведев на расширенном заседании совета руководителей фракций партии.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции, изначально назначенное на 22 апреля, было отложено из-за пандемии коронавируса на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было с 25 июня. Одновременно с этим в Москве и Нижегородской области проходило онлайн-голосование, которое завершилось 30 июня. Россиянам предложили только два варианта ответа: «Да» и «Нет».

При этом один из интернет-пользователей смог испортить электронный бюллетень. Участник плебисцита не стал выбирать ответ «Да» или «Нет». Вместо этого он написал в коде «что-то третье» и отправил такой результат. По словам главы управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артёма Костырко, сделать результат голосования в Сети недействительным можно, остановив транзакцию между кликом мышки и попаданием её в криптобиблиотеку собственного компьютера. Для таких манипуляций необходимо иметь стандартные навыки разработчика, отметил он.

Как ранее писал NEWS.ru, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве прошло согласно общепринятым стандартам, сообщила региональная временная рабочая группа СПЧ по мониторингу мероприятия.