Медведев рассказал о самых тяжёлых моментах на посту премьера

https://static.news.ru/photo/4b1eb2fe-c1c3-11ea-84b9-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель председателя Совбеза РФ, экс-председатель правительства и бывший президент страны Дмитрий Медведев в разговоре с журналистами рассказал о самых тяжёлых моментах за время работы премьер-министром России. Эту должность политик занимал с 2012 по 2020 год.

В числе тяжелейших моментов Медведев назвал санкции, экономические кризисы и непопулярные в обществе решения, в том числе — пенсионную реформу. По словам политика, работа премьера сложна и оперативна, ведь в стране и в мире постоянно что-то происходит. В этих условиях председателю правительства приходится принимать решения, напрямую влияющие на жизни людей.

Из текущих сложных эпизодов для премьера Медведев назвал проблему с ценами на энергоносители и пандемию коронавирусной инфекции. Во время его работы на этой должности самыми тяжёлыми эпизодами были санкции, падение стоимости сырья и всё тех же энергоносителей.

К ограничительным мерам извне, подчеркнул Медведев, РФ смогла приспособиться. И российские, и западные эксперты говорят, что санкции на экономику России не оказывают практически никакого воздействия. При этом экс-премьер отметил, что времена введений ограничений были тяжёлыми.

Мы рассматривали очень разные сценарии, подчас драматические для нашей экономики. Готовили решения, которые клали в стол и потом не доставали, поскольку ситуация развивалась несколько иным путём, — заметил зампред Совбеза.

Политик подчеркнул, что ему часто пишут, что при нём в экономике была стабильность. Однако пенсионную реформу Медведеву припоминают до сих пор. Экс-премьер сказал, что люди не любят такие решения, и каждое из них было крайне непростым.

Также бывший президент ответил на вопрос, кем тяжелее работать — премьером или главой государства. По его словам, российский лидер отвечает за всю страну в целом. И в этом смысле президентская работа самая сложная.

Председатель правительства — у него тоже огромный объём работы. И если говорить о количестве тяжелой рутины, то, поскольку я был и президентом, и председателем правительства, могу сказать, что у премьера её больше даже. А заместитель председателя Совета Безопасности — это всё-таки немножко другая работа. Я ещё не так долго этим занимаюсь. Тут тоже есть и свои вызовы и свои сложности, — цитирует Медведева KP.ru.

Экс-премьер объявил об уходе с должности 15 января 2020 года. Это произошло после того, как президент Путин отправил в отставку прежнее правительство, о чём было заявлено в рамках обращения лидера к Федеральному собранию. Как сказал Медведев, его уход связан с желанием дать главе РФ возможность реализовать предложения по реформированию политической системы России.

В тот же день Путин подписал указ об отставке премьера. После этого президент сразу же объявил о создании должности замглавы Совбеза, председателем которого является президент. На эту должность был назначен бывший премьер. Главой государства Медведев был с 2008 по 2012 год.

Как ранее писал NEWS.ru, Медведев рассказал, какие отношения связывают его с президентом страны.