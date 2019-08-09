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Россия в ближайшее время ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, которая была подписана лидерам прикаспийских государств в прошлом году, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, подписание документа стало историческим событием и общим успехом стран Каспийской пятёрки.

Это подтверждение того, что мы можем находить взаимовыгодные решения, делать это спокойно, без навязанных со стороны рецептов, уважая интересы друг друга, — отметил он.

Медведев также подчеркнул важность того, что государства в равной мере разделяют как и права на использования природных богатств Каспия, так и ответственность за его судьбу.

Ранее News.ru писал, что государства, которых касаются проблемы Каспийского моря, проведут совместные работы по улучшению его экологического состояния. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на Северо-Кавказском молодёжном форуме «Машук» отметил, что состояние Каспийского моря является задачей всех приграничных стран. Решить её можно только «общим научным полем».