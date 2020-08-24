Медведев предложил синхронизировать государственные и партийные проекты

https://static.news.ru/photo/42c37414-e61c-11ea-bb31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампредседателя Совета безопасности и глава «Единой России» Дмитрий Медведев предложил синхронизировать реализацию государственных и партийных проектов. По его мнению, это необходимо, чтобы «люди чувствовали изменения, которые происходят».

Свою позицию политик озвучил в ходе онлайн-встречи с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

В качестве примера он привёл два единороссовских проекта — «Безопасные дороги» и «Городская среда». Их Владимиров назвал наиболее важными для региона.

Проект [«Безопасные дороги»] должен быть продолжен, чтобы привести дорожную сеть в порядок. Точно так же — «Городская среда». Очень важно, чтобы курортные места были в хорошем состоянии, — цитирует Медведева пресс-служба партии.

Сейчас «Единая Россия» реализует 15 партийных проектов.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр финансов Антон Силуанов заявил, что расходы для достижения национальных целей должны быть в приоритете. Для чего он счёл возможным скорректировать госпрограммы.