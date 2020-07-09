Медведев назвал шансы Трампа на переизбрание «неблестящими»

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Шансы президента США Дональда Трампа на переизбрание в ноябре пока выглядят не блестяще, считает Дмитрий Медведев. Однако Россия будет работать с любой американской администрацией, подчеркнул зампред Совета безопасности РФ. Причины неудач американского политика бывший российский премьер и президент видит в коронавирусном кризисе, а также в «столкновениях на расовой почве».

Он довольно сильно уступает своему основному сопернику. Хотя он человек креативный, и вполне вероятно, что может произойти такое же чудо, как и четыре года назад. Кого бы ни избрали, Россия как ответственный международный партнёр и постоянный член Совета безопасности ООН, как ядерная держава, крупная экономика будет работать с любой администрацией, мы всегда из этого исходили, — сказал Медведев в эфире радио «КП».

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Праймериз уже прошли. На них ожидаемо победили действующий глава государства Дональд Трамп от Республиканской и бывший вице-президент Джо Байден от Демократической партии. Сами выборы в США проходят в два этапа: сначала проводится всеобщее голосование и победителю достаются все выборщики от данного штата, затем они собираются в Вашингтоне и формальным голосованием утверждают волю избирателей. 6 июля Верховный суд США запретил выборщикам голосовать за президента вопреки воле штатов (ранее случались прецеденты, так как прямого запрета в Конституции на это не было).