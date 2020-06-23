Политика

Медведчук рассказал, как Киев препятствует посещению парада в Москве

22:15, 23 июня 2020

Киев препятствует украинской делегации в посещении парада Победы в Москве. Об этом заявил глава украинской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Власть создаёт серьезные барьеры для визита нашей делегации — хотят лишить нас политической активности, возможности участия в пленарных заседаниях, — написал политик на своей странице в Twitter.

По его словам, однопартийцы считают торжественные мероприятия в Москве знаковыми событиями, как для России, так и для Украины и хотят посетить их.

Как ранее писал NEWS.ru, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не принял бы приглашение на парад Победы от российских властей.

В мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Кремль не приглашал Зеленского на парад. В августе 2019 помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что главу Украины могут пригласить на мероприятия в Москву, но позже Зеленский поддержал позицию Польши, которая обвинила СССР в развязывании Второй мировой войны наряду с Германией.

Торжественные мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне должны были пройти 9 мая, но были перенесены из-за пандемии коронавируса на 24 июня. В этот день в 1945 году в Москве прошёл первый парад победителей.

В начале июня президент России Владимир Путин заявил о стабилизации обстановки с коронавирусом, которая позволила начать подготовку к торжествам. На парад Победы приняли приглашения представители десятков стран, в том числе лидер Белоруссии Александр Лукашенко, который провёл свой парад 9 мая.

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