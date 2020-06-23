Медведчук рассказал, как Киев препятствует посещению парада в Москве

Как ранее писал NEWS.ru, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не принял бы приглашение на парад Победы от российских властей.
В мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Кремль не приглашал Зеленского на парад. В августе 2019 помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что главу Украины могут пригласить на мероприятия в Москву, но позже Зеленский поддержал позицию Польши, которая обвинила СССР в развязывании Второй мировой войны наряду с Германией.
Торжественные мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне должны были пройти 9 мая, но были перенесены из-за пандемии коронавируса на 24 июня. В этот день в 1945 году в Москве прошёл первый парад победителей.
В начале июня президент России Владимир Путин заявил о стабилизации обстановки с коронавирусом, которая позволила начать подготовку к торжествам. На парад Победы приняли приглашения представители десятков стран, в том числе лидер Белоруссии Александр Лукашенко, который провёл свой парад 9 мая.