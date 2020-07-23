Матвиенко заявила о вероятном уходе нескольких сенаторов из Совфеда

https://static.news.ru/photo/8661c536-ccdb-11ea-810b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила о вероятном уходе из Совета Федерации 5–7 сенаторов.

Каждый сентябрь в единый день голосования у нас идет обновление верхней палаты. Каждый раз по-разному, иногда даже было и на 10, и на 20 и на 30%, и в сентябре этого года тоже произойдёт обновление состава сенаторов. Предположительно, как мне представляется, порядка 5–7 сенаторов могут закончить свою работу, — рассказала она журналистам.

Она также добавила, что такие данные являются лишь предварительными. По словам Матвиенко, все решения принимают губернатор и законодательное собрание.

Дождёмся давайте сентябрьских выборов, и тогда только можно определённо сказать, кого заменят и в каких регионах направят новых сенаторов, — подытожила она.

NEWS.ru писал ранее о том, что Матвиенко прокомментировала переезд федеральных органов власти из Москвы. По её словам, это не является пунктом номер один во внутренней повестке.