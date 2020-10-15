Матвиенко: Россия надеется на продление СНВ-3

https://static.news.ru/photo/760251d6-0eeb-11eb-b8e9-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: SovFedInfo/facebook.com

Москва рассчитывает на то, что Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который является важнейшим документом, продлят. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Срок действия договора истекает в начале 2021 года.

Рассчитываем, что будет продлено СНВ-3. Это важнейший стратегический документ, — приводит её слова портал «Парламентская газета».

Спикер Совфеда отметила, что ей «хотелось бы, чтобы всё-таки США не выдвигали неприемлемых для России условий, а понимали важность и необходимость продления его действия». Матвиенко уверена, что вхождение в формат других ядерных держав можно обсуждать, не разрушая фундамент. Она считает, что именно основываясь на нём можно «обсуждать актуализированное, обновленное стратегическое соглашение».

Москва, продолжила Матвиенко, продолжает работу и говорит о своей готовности продлить соглашение без любых предварительных условий.

Спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингси 12 октября сообщил, что Вашингтон готов «уже завтра» продлить СНВ-3. Однако условием станет заморозка ядерных арсеналов. Он также заверил, что США достигли по этому вопросу принципиальной договорённости с РФ. При этом Биллингси подчеркнул, что любые договорённости с Россией нужно сформулировать так, чтобы они могли распространяться на Китай.

Договор СНВ-3 был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года и вступил в силу в 2011 году. Соглашение рассчитано на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости ещё на пять. Вашингтон на разных уровнях подчёркивал важность участия в переговорах Пекина для разработки нового трёхстороннего ядерного соглашения между РФ, КНР и США.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что США срывают переговоры по ДCНВ, втягивая Китай в переговоры. Он пояснил, что CША планомерно ведут линию договорённостей на слом в сфере стратегической стабильности. Именно так можно раcценивать заявления американской стороны о якобы готовности временно заморoзить ядерные арсеналы. Эти действия неприемлемы и выходят за грань «игры по честным правилам», писал NEWS.ru.